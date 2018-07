Padova : scatta il piano caldo per gli anziani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto. Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntiv

Padova : scatta il piano caldo per gli anziani : Padova, 15 lug. (AdnKronos) – Con l’estate scatta il ‘piano caldo” del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell’Urp del Comune e dell’azienda ospedaliera, nei distretti Ulss ...

Padova : scatta il piano caldo per gli anziani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto.Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntivi, la spesa a domicilio con la collaborazione di Ascom e di Confesercenti. Per gli anziani d’estate sono poi previsti i ...

Padova : scatta il piano caldo per gli anziani (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ingresso agevolato in piscina: Per gli over 65, dal 1° luglio al 31 agosto. al Centro sportivo Plebiscito – tel. 049-611133; Padova Nuoto s.r.l. – tel. 049-681300; Centro sportivo 2000 – tel. 049-8712600. Per trascorrere la giornata in compagnia: Comunità di Sant’Egidio, Momenti di incontro e festa nei quartieri -cel. 340-1427440; Centri Diurni per anziani autosufficienti; ...