Otto cose da sapere prima di guardare Francia-Croazia (e decidere con chi stare) : Dopo 31 giorni di attesa e 63 partite giocate siamo arrivati finalmente all’atto conclusivo. Oggi, alle 17, allo stadio Luzhniki di Mosca, si gioca la finale dei mondiali di calcio, la più imprevedibile e inaspettata da molti anni. Da una parte la giovane Francia di Mbappé, Griezmann e Pogba. E di Deschamps che non si è fatto intimidire dai fantasmi che aleggiavano sopra la sua panchina fin dal primo match. ...

Zanzare - le Otto cose che le fanno scappare : come ci si salva dalle punture maledette : Estate fa rima con Zanzare. Più o meno. C'è chi attrae i fastidiosi insetti, chi meno. In ogni caso, ci sono otto cose che le fanno scappare sicuramente. Eccole. 1) Il ventilatore. Le Zanzare non sono in grado di contrastare efficacemente la corrente d'aria 2) La picaridina. Il DEET (ovvero, il die

Terremoto M 3.5 a Cosenza : monitoraggio in corso - “la situazione è sOtto controllo” : 1/4 ...

Otto cose da tenere a mente prima di guardare Spagna-Portogallo : È la sfida più attesa di questi primi giorni del Mondiale. Un derby molto sentito che arriva, in casa spagnola, dopo giorni di rocamboleschi cambi in panchina. Spagna e Portogallo sono anche le candidate a passare il turno nel girone B anche se Iran, e soprattutto Marocco, sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote delle due compagini europee. Da una parte c’è la Roja, ora tra le mani di Fernando Hierro, pronta a ...

Otto cose da tenere a mente prima di guardare Spagna-Portogallo : Il più forte giocatore del mondo e uno che potenzialmente potrebbe diventare molto forte. Il primo è ovviamente Cristiano Ronaldo che almeno fino alla fine del mondiale sarà ancora annoverato tra le ...

Governo Conte - dalla sOttosegretaria amica di Cosentino ai dibattiti sulla “negritudine” : ecco chi sono i sOttosegretari : Di tweet del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è già pieno il mondo (di internet): quella volta che disse che ancora non crede allo sbarco sulla Luna, l’altra in cui paragonava l’uscita di Imagine a “Italia5Stelle“, l’altra ancora in cui si felicitava del fatto che il Restitution Day era “più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino” (notevole anche per la difficile ...

Si spara colpo di pistola in caserma - grave poliziOtto a Cosenza : Cosenza - Un agente della Polizia stradale, quarantenne, si e' sparato un colpo di pistola al torace con l'arma d'ordinanza. Il fatto e' avvenuto questa mattina a Cosenza, nella caserma di via Popilia.

Porsche posteggiata sOtto Suv - ecco come sono andate le cose. Video. E altri spettacolari incidenti : La polizia è stata chiamata per intervenire anche nelle operazioni di estrazione del parcheggiatore dalla Porsche, in collaborazione con i Vigili dl fuoco..

Samp Napoli - partita sospesa per cori razzisti. Ferrero sOtto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Samp Napoli, partita sospesa per cori ...