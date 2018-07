Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia : “L’Italia non può mettere le porte al mare” : La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. «Anche se l’Italia chiude i porti - scrive su Facebook l’organizzazione non governat...

Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : ANSA, - ROMA, 15 LUG - La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle ...

La Open Arms torna in mare e fa rotta verso la Libia : Nonostante il clima ostile e la chiusura dei porti, la nave spagnola ha deciso di mollare gli ormeggi e tornare in mare per soccorrere i migranti al largo della Libia. Leggi

Migranti - Open Arms : non ci fermiamo - salvare vite a ogni costo : Roma,, askanews, - "Abbiamo visto un'escalation preoccupante, le ong sono state bloccate, noi ripartiremo venerdì ma saremo gli unici in zona Sar nei prossimi giorni. La situazione è complicata, ...

Barcellona città rifugio per i migranti apre il porto a Open Arms : La sindaca Ada Colau e il fondatore di Open Arms Oscar Camps attaccano duramente la chiusura dei porti e le politiche europee dell’immigrazione. Leggi

E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong Open Arms con 60 migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

Open Arms ARRIVATA A BARCELLONA/ La denuncia del fondatore Camps : "chiusura porti costata 360 morti" : OPEN ARMS a BARCELLONA: “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche verso la chiusura dei porti da parte del Bel Paese. La capo missione Montes punta il dito contro gli italiani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Open Arms : "La chiusura dei porti è costata 360 morti" : Il fondatore di Open Arms Oscar Camps ha denunciato oggi che il viaggio di rientro a Barcellona della nave ammiraglia della ong catalana dopo la chiusura dei porti di Malta e Italia "è costato 4 giorni e 360 morti".Nella conferenza stampa tenuta dopo l'arrivo della nave nella capitale catalana Camps ha detto che al momento davanti alle coste libiche non ci sono navi delle ong, affermando che negli ultimi giorni "abbiamo lasciato morire ...

Migranti - nave Open Arms arrivata a Barcellona con 60 profughi : Migranti, nave Open Arms arrivata a Barcellona con 60 profughi Migranti, nave Open Arms arrivata a Barcellona con 60 profughi Continua a leggere L'articolo Migranti, nave Open Arms arrivata a Barcellona con 60 profughi proviene da NewsGo.

La nave Open Arms con 60 migranti a bordo arriva a Barcellona : Dopo lo stop del ministro dell'interno italiano Matteo Salvini all'approdo nei porti italiani delle Ong battenti bandiera estera, le navi non governative hanno dovuto cambiare rotta. E, infatti, poche ...

Open Arms A BARCELLONA/ “L’Italia ci rende impotenti”. Oggi conferenza con il sindaco catalano : OPEN ARMS a BARCELLONA: “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche verso la chiusura dei porti da parte del Bel Paese. La capo missione Montes punta il dito contro gli italiani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:19:00 GMT)

Salvagente Open Arms su statua Colombo : ANSA, - MADRID, 4 LUG - Due attivisti di Open Arms hanno scalato questa mattina la celebre statua gigante di Cristoforo Colombo davanti al Porto di Barcellona per piazzare sul braccio teso verso il ...

Open Arms : Italia ci mette in difficoltà : 13.02 La nave della Ong catalana 'Open Arms' è giunta nel porto di Barcellona con 60 migranti a bordo di 14 diverse nazionalità. Il capo missione della Ong, Anabel Montes,ha sottolineato come la chiusura dei porti Italiani alle Ong di altri paesi Ue "ci ha lasciato in una situazione di impotenza." Montes ha contestato anche l'effetto richiamo dovuto alla presenza delle navi delle Ong nel Mediterraneo."I migranti fuggivano già prima che ci ...