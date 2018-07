Obiettivo Boeri

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) Titonel mirino del governo. Un uno-due pesantissimo contro il presidente dell'Inps. Prima la nota congiunta Di Maio-Tria che negano tensioni tra ministeri e Ragioneria e accusano l'Inps sui dati della relazione del decreto dignità "manomessa" secondo lo stesso Di Maio, poi l'attacco da Mosca (!) dell'altro vicepremier Matteo Salvini che ne chiede le dimissioni."Il presidente dell'Inps continua a dire che la legge Fornero non si tocca, che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni, che questo decreto crea disoccupazione. In un mondo normale se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu rappresenti politicamente, perché il presidente dell'Inps fa politica, un altro modo di vedere il futuro, ti dimetti", le conclusioni di Salvini.prova a difendersi: "Le dichiarazioni contenute nella nota ...