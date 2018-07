«Non mi hanno mai fatto sentire come uno straniero o un frontaliere»

Ho Chiesto Il Recesso A Iliad - Non Mi Hanno Ancora Rimborsato : Quanto tempo impiega Iliad a rimborsare dopo il Recesso? Ho Chiesto il Recesso a Iliad, ma non ho Ancora ricevuto risposta o rimborso Quanto tempo bisogna aspettare per il rimborso da Iliad? Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Prima di tutto, segnalo che 2 amici che abitano a Colorno e San Polo (PR) Hanno attivato […]

MotoGp - Iannone spiazza tutti : “non è andata come speravo - le novità Non hanno funzionato” : Il pilota della Suzuki non è uscito soddisfatto dalla seconda sessione di prove libere, svelando di non aver tratto benefici dalle novità inserite sulla moto Se al mattino il più veloce in pista è stato Andrea Iannone, nel pomeriggio del Sachsenring è Jorge Lorenzo a dominare la seconda sessione di prove libere, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il pilota della Suzuki interrompe il dominio Ducati, ...

Di Maio : "Io ho mollato sulle causali? Lavoratori stagionali Non le hanno mai avute" : "Adesso sta girando questa fake news per cui io avrei mollato sulle causali per i contratti stagionali ma gli stagionali non hanno mai avuto le causali, hanno una loro disciplina". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, a margine dell'assemblea di Coldiretti."Noi abbiamo reintrodotto con il Decreto Dignità le causali per i contratti a termine generici, quelli lì che si occupano in generale del ...

“Non potrà più avere figli”. Orrore su Sara - 17 anni : cosa hanno fatto alle sue parti intime : Ha subito torture mostruose questa ragazza. Un’aggressione, un supplizio che è durato per ore e che avrebbe potuto ucciderla. Non è successo. Non è morta Sara, che ha solo 17 anni e che nonostante quello a cui l’hanno sottoposta alcune coetanee è riuscita a dare l’allarme e quindi raggiungere l’ospedale più vicino, ma per i medici non c’è ombra di dubbio: Sara non potrà avere figli nella sua vita. Questa è una storia raccapricciante che ...

LIVE Milan - colloquio Elliott-Fassone a Londra. Bellinazzo : 'Gli americani Non hanno fretta' : Milan, la cronaca di lunedì 9 luglio 21:30, i Li a Londra. Secondo quanto riferisce Sky Sport , Han Li e Yonghong Li sono ancora a Londra. Questa mattina è iniziato il procedimento di escussione del ...

Fondi Lega - parla l’ex tesoriere Francesco Belsito : “Con me in cassa oltre 40 milioni. Li hanno spesi - Non li stanno nascondendo” : "Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c'erano più di 40 milioni di euro, di cui 10 solo di riserva Legale. Nei Consigli federali lo chiamavamo il 'nostro tesoretto'. Ma non solo: c'erano immobili di proprietà prestigiosi come la sede di via Bellerio e le frequenze di Radio Padania che acquistai personalmente. Insomma, altri 30 milioni almeno", spiega l'ex tesoriere della Lega ...

“E che ci fa con lui?”. Gregoraci - qualcosa Non torna? Le ultime foto l’hanno beccata così : Sono passati otto mesi da quando, dopo un chiacchiericcio infinito fatto di prove, scoop e smentite ufficiali, l’ex manager di Formula 1 Flavio Briatore e la showgirl Elisabetta Gregoraci si erano detti addio. Un divorzio celebrato con tutti i crismi che aveva riempito la pagine dei rotocalchi. Sembra un’eternità da quando la coppia si faceva fotografare in Kenya. Sorridenti, felici, con i maligni che dicevano che i ferri, tra loro, fossero ...

Thailandia : i ragazzi dimagriti di 2 kg nella grotta - Non hanno mangiato nulla per 9 giorni : Durante i 18 giorni trascorsi nella grotta di Tham Luang in Thailandia, i 12 giovani calciatori hanno perso in media 2 kg ciascuno: lo ha dichiarato un funzionario del ministero della Sanità di Bangkok. I ragazzi, che hanno mangiato nulla nei 9 giorni prima di essere trovati, sono ora in ospedale, dove rimarranno in quarantena per una settimana: il dottor Tongchai Lertvirairatanapong ha reso noto che i ragazzi sono in “buone ...

Antonino Galloni - immigrati : 'Non hanno i soldi per curarsi la malaria ma hanno il telefonino' : ... com'è che poi questi arrivano col telefonino, pagano 3 mila euro? Durante il viaggio subiscono di tutto ma per risolvere il problema serve un rilancio dell'economia mondiale' Antonino Galloni. #...

Thailandia - le rassicurazioni dei medici : “i ragazzi e l’allenatore stanno bene - Non hanno febbre o infezioni gravi” : I medici thailandesi hanno visitato i dodici giovani e il loro allenatore rimasti intrappolati nella grotta, sottolineando come non abbiano febbre o infezioni Le condizioni mentali di tutti i ragazzi usciti dalla grotta da domenica e il loro allenatore “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità”, hanno ...

Padova - il parroco sui maltrattamenti al campo scuola : 'Campo estivo - Non è un lager. Animatori esasperati - hanno sbagliato' : Papà e mamma si sono fatti portavoce dei figli puniti al campo scuola, tenuto alla parrocchia di San Pietro di Barbozza , Valdobbiadene, TV, , da un paio di Animatori ancora minorenni, per aver ...

Brexit - sostituiti Johnson e Davis. May in crisi - ma i falchi Non hanno i numeri per vincere : Le dimissioni del ministro degli Esteri Boris Johnson, sostituito in tarda serata da Jeremy Hunt, che accusa la May di far morire «il sogno della Brexit», sono una sfida aperta alla leadership della premier, ma la grande maggioranza dei deputati conservatori in Parlamento sono contrari a una «hard Brexit» e non vogliono essere responsabili di un'uscita dai negoziati senza accordi che potrebbe infliggere seri danni all'economia britannica. In ...

May in crisi - ma i falchi della «hard Brexit» Non hanno i numeri per vincere : Le dimissioni del ministro degli Esteri Boris Johnson sono una sfida aperta alla leadership della premier, ma la grande maggioranza dei deputati conservatori in Parlamento sono contrari a una «hard Brexit» e non vogliono essere responsabili di un'uscita dai negoziati senza accordi che potrebbe infliggere seri danni all'economia britannica ...