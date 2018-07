Nintendo Switch | 1000 titoli venduti Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita

Panic Button : per Nintendo Switch "ci sono una tonnellata di giochi in arrivo" : Panic Button ha rivelato di essere al lavoro e di avere più di una sorpresa in serbo per i giocatori di Nintendo Switch, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere la casa di sviluppo che ha realizzato i porting di Doom e Wolfenstein II per Nintendo Switch ha dichiarato che vi sono una "tonnellata" di giochi in arrivo per la console ibrida di Nintendo.Buone notizie dunque per gli appassionati, conosciamo infatti tutti l'abilità di questi ...

Galak-Z GRATIS sull’eShop della Nintendo Switch - iOS e Android : Galak-Z a partire da oggi è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch, iOS e Android GRATUITAMENTE in due differenti versioni, a seconda del dispositivo ma entrambe GRATIS. Galak-Z debutta GRATIS su Swich, Android e iOS Vivi combattimenti spettacolari nello spazio dall’abitacolo di una sfolgorante astronave o di un gigantesco Mecha! Lotta contro i pirati spaziali, spiaccica insetti giganti, sfida bot oscuri e ...

Secondo Panic Button il pieno potenziale di Nintendo Switch non è stato ancora sfruttato : Più di ogni altra compagnia, Panic Button ha dimostrato ciò di cui lo Switch è veramente capace: nell'ultimo anno hanno già portato sulla console di Nintendo Wolfenstein 2: The New Colossus e DOOM, due giochi AAA della generazione attuale e due vetrine grafiche realizzate per PS4, Xbox One e PC, e, a quanto pare, i due titoli fanno la loro bella figura sull'ibrida.Attualmente, Panic Button sta lavorando allo sviluppo di Warframe per Nintendo ...

Hollow Knight : il gioco si aggiorna su Nintendo Switch con una nuova patch : Hollow Knight non è giunto su Nintendo Switch da molto che già si aggiorna con una nuova patch, riporta Destructoid.Come possiamo vedere il nuovo aggiornamento è la v1345 ed andrà a sistemare una serie di bug scovati fino a oggi.L'aggiornamento introduce inoltre anche il controller rebinding, funzione tanto attesa dagli appassionati assieme all'uscita del pacchetto Gods & Glory.Read more…

Fortnite : su Nintendo Switch è introdotta la mira assistita con il giroscopio : Anche Fortnite su Nintendo Switch si appresta ad accogliere la quinta stagione, e quest'oggi il gioco ha riservato una piccola sorpresa per tutti i giocatori sulla console ibrida della grande N, riporta Gamingbolt.Ebbene come possiamo vedere la versione Switch del gioco ha introdotto un sistema di mira assistita che sfrutta il giroscopio. Si tratta sicuramente di un'implementazione gradita per i giocatori, soprattutto considerando che si tratta ...

Gli sviluppatori di Yakuza vorrebbero portare la serie su più piattaforme - ma Nintendo Switch non sarebbe quella ideale : Il franchise di Yakuza, a parte Yakuza 1 & 2 su Wii U di alcuni anni fa, non ha visto l'approdo di altri giochi della serie sulle console di Nintendo.Di recente, il sito francese Gameblog ha parlato con il produttore di Yakuza Daisuke Sato. A Sato è stato chiesto se esiste la possibilità che la serie possa prima o poi arrivare su altri sistemi, come Nintendo Switch (e Xbox One). Sato ha risposto facendo capire che difficilmente la serie ...

Nintendo punta a pubblicare su Switch circa 30 giochi indie in futuro : Durante il General Meeting of Shareholders di quest'anno Nintendo ha parlato dei titoli indie, sembra infatti che in futuro la compagnia avrà un occhio di riguardo verso questa categoria di giochi.Come riporta Nintendo Everything hanno preso parte alla discussione l'Ex Presidente Tatsumi Kimishima, il director / managing officer Shinya Takahashi, ed il senior executive officer Susumu Tanaka:"Offrire forti titoli first party continuerà ad essere ...

The Lion’s Song disponibile da oggi su Nintendo Switch : Lo sviluppatore austriaco indipendente Mipumi Games è lieto di annunciare che da oggi è disponibile su Nintendo Switch la sua pluri-premiata serie narrativa di avventura The Lion’s Song. L’edizione completa con tutti e quattro gli episodi può essere scaricata nel Nintendo eShop al prezzo di € 9,99. The Lion’s Song arriva oggi su Switch Ambientato in Austria agli inizi del 20° ...

NPD : Mat Piscatella prevede un altro grande anno per Nintendo Switch - sul fronte software Red Dead Redemption 2 sarà il gioco più venduto del 2018 : Nonostante gli ultimi mesi abbiano visto vendite più lente (ma ancora solide) per Nintendo Switch, la console continuerà la sua grande corsa iniziata lo scorso anno e risulterà come la più venduta del 2018. Questa è la previsione di Mat Pistacella di NPD: l'analista ha affermato che Switch diventerà la piattaforma più venduta negli Stati Uniti per quest'anno, sostenuta dalle forti vendite di Pokemon Let's Go e Super Smash Bros. Ultimate.Detto ...

Wasteland 2 annunciato ufficialmente per Nintendo Switch con un trailer : Wasteland 2 è stato rumoreggiato per Switch qualche tempo fa, ma ora è stato ufficialmente annunciato per la piattaforma Nintendo con un nuovo trailer che potete vedere più in basso. Come riporta Gamingbolt, Wasteland 2 è il sequel del Wasteland originale lanciato negli anni '80 ed è il gioco che è stato tra le ispirazioni per Fallout, oltre ad essere il tentativo di Xyle di creare un CRPG moderno senza alcuna concessione di ...

Toki torna su Nintendo Switch con un remake : Microids è lieta di annunciare il ritorno del celebre Toki, con un remake previsto sull’eShop e store fisici a partire dal 22 Novembre su Nintendo Switch. Toki torna su Nintendo Switch Questa nuova versione proporrà un comparto grafico ed una colonna sonora rimasterizzati. Oltre la versione Standard è prevista anche la Retrollector Edition, la quale include: La versione fisica di Toki Un fumetto esclusivo di ...

2K conferma : WWE 2K19 non arriverà su Nintendo Switch : WWE 2K19 segna il ritorno nel 2019 dell'acclamata serie di wrestling sviluppata da Yuke's e pubblicata da 2K Sports, e se il suo annuncio solo qualche giorno fa non aveva lasciato sorpresi gli addetti ai lavori trattandosi ormai di una release annuale, l'assenza di Nintendo Switch tra le piattaforme disponibili aveva suscitato discreta curiosità al momento dell'annuncio.Come riporta VG24/7, alcuni giornalisti si sono messi in contatto con 2K ...

Trailblazers : il titolo co-op arcade racing è in arrivo a settembre per PS4 e Nintendo Switch : Il publisher Rising Star Games ha annunciato oggi che Trailblazers, il rivoluzionario co-op arcade racing, sarà disponibile in edizione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch a settembre. Il gioco sarà disponibile anche in versione digitale per Nintendo Switch per la prima volta.Per festeggiare, l'edizione fisica e digitale di Trailblazers per Nintendo Switch avrà dei contenuti extra, tra cui il nuovissimo racer "Boo's Dad" e una campagna ...

