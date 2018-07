gazzettadelsud

: @NuzzoDiBiase Ragazzi senza togliere nulla a voi, ma Nino Frassica è un grande - Marianna2ooo : @NuzzoDiBiase Ragazzi senza togliere nulla a voi, ma Nino Frassica è un grande - GazzettaDelSud : Nino Frassica: 'Faccio tutto con Messina in testa': Ieri un nuovo e felice passaggio in città di Nino Frassica nell… - carlocucinotta : Nino Frassica a Messina su iniziativa del Teatro -

(Di domenica 15 luglio 2018) Ieri un nuovo e felice passaggio in città dinell'area pedonale di via Laudamo, nell'ambito del progetto del teatro Vittorio Emanuele Open Theatre, per presentare il suo ultimo libro '...