huffingtonpost

: Più 'convergente' di così. La mia proposta è mettere insieme le forze per costruire un fronte progressista. Su mani… - CarloCalenda : Più 'convergente' di così. La mia proposta è mettere insieme le forze per costruire un fronte progressista. Su mani… - MPenikas : HuffPost: Nessun congresso Pd subito, manteniamo l'iter deciso e ripartiamo dalle cose non dai nomi… - HuffPostItalia : Nessun congresso Pd subito, manteniamo l'iter deciso e ripartiamo dalle cose non dai nomi -

(Di domenica 15 luglio 2018) Dopo l'assemblea nazionale la situazione interna al Pd appare ancora instabile e confusa. Non si sono placati i conflitti e i tentativi di sovvertire le decisioni che abbiamo assunto, praticamente all'unanimità.Molti autorevoli dirigenti chiedono di svolgere il. Ad ottobre.Voglio ricordare, che se non ci fossero state le minoranze, lesarebbero andate, quasi per forza di inerzia, nel modo peggiore. Vale a dire verso l'orientamento di svolgere la nostra assise nazionale dopo il voto europeo.Consiglio tutti di mantenere l'. Esso permette un confronto vero e nello stesso tempo la certezza della conclusione della nostra discussione interna, in tempi politici credibili.Non so, francamente, se la composizione della segreteria proposta da Martina sia adatta alla scelta che abbiamo compiuto.Per dirigere una discussione innovativa e profonda, di pochi ...