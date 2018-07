Nega un passaggio a conoscente | accoltellato al petto | fermato violento a Pozzuoli

AnNega nel sottopassaggio allagato - le ultime parole alla mamma : 'Ho paura di morire qui' : Tragedia del maltempo la scorsa notte nel Canavese tra Feletto e Rivarolo. Un uomo di 51 anni è morto Annegato in un sottopasso che si è allagato a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla ...

