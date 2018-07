Nations League 2019 | da settembre si comincia! Date | programma | orari e format C’è anche

oasport

(Di domenica 15 luglio 2018) Finiti i Mondiali, è subito tempo di pensare alladi calcio, la neonata competizione organizzata dalla UEFA che farà il proprio debutto a partite dal mese di. Si è pensato di indire questo torneo riservato alle Nazionali europee per evitare le tante amichevoli, ritenute poco interessanti e avvincenti, e dare spazio a una manifestazione con i punti in palio in cui le varie squadre affrontassero formazioni di pari livello e con in paliodei pass diretti agli Europei 2020. L’Italia tornerà finalmente a essere protagonista dopo la mancata qualificazione alla rassegna iridata: gli azzurri ripartiranno proprio dallaper cercare di riemergere e scalare le gerarchie. La squadra ora guidata dal CT Roberto Mancini è stata inserita nel girone con Polonia e Portogallo che affronteremo in sfide di andata e ritorno trae novembre ...