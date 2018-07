NATALIA VODIANOVA | CHI È Video | affianca Coppa del Mondo ma è lei l' oggetto del desiderio

NATALIA VODIANOVA - chi è/ Video - la top model e filantropa russa porterà la Coppa del Mondo in finale : Sarà la top model Natalia Vodianova , in coppia con il campione del Mondo 2014 Philipp Lahm, a portare allo lo stadio Luzhniki il trofeo FIFA World Cup. News e info(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 04:40:00 GMT)

Il gol di NATALIA (Vodianova) : Alla cerimonia di apertura dei Mondiali, trasmessi dal 14 giugno al 15 luglio in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset, Natalia Vodianova e la leggenda del calcio spagnolo Iker Casillas, che il Mondiale l’ha vinto nel 2010, arriveranno sul campo dello stadio Luzhniki di Mosca con la Coppa del Mondo e il baule che la contiene, firmato Louis Vuitton. Sarà lei «l’altra» mascotte della competizione (quella vera è il lupo Zabivaka che si traduce in ...