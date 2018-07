Napoli | pure De Laurentiis ha trattato CR7 | poi si è fermato

gazzetta

: De Laurentiis: “Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli. Mi telefonò Jorge Mendes, abbiamo formulato l’… - claudioruss : De Laurentiis: “Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli. Mi telefonò Jorge Mendes, abbiamo formulato l’… - annatrieste : Napoli è quando puoi essere pure di Reggiolo, puoi aver vinto scudetti e Champions in giro per il mondo, puoi esser… - MassMarianella : Come il Napoli con Maradona, il Milan Van Basten, l'Inter Ronaldo, la Roma Falcao o l'Udinese Zico. È una grande no… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Ma il fatto che Ronaldo, fra le poche mete privilegiate per il suo post Real abbia inserito, è un motivo di orgoglio per il club e la città, che ama il calcio come pochi altri posti al mondo. ...