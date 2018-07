Napoli | clamorosa rivelazione di De Laurentiis | “ho trattato Cristiano Ronaldo”

Napoli - l’offerta (con contropartite) per Chiesa è clamorosa : i dettagli della trattativa con la Fiorentina : Federico Chiesa al centro di una trattativa di calciomercato molto ‘ricca’, il Napoli si è fatto avanti per accaparrarsi il calciatore della Fiorentina Il Napoli si getta a capofitto su Federico Chiesa . Il calciatore della Fiorentina è stato individuato come l’innesto giusto per mister Ancelotti, abile a giocare su ambedue le fasce, ottima alternativa a Callejon, apparso in calo nella scorsa stagione date le troppe partite ...

Calciomercato Napoli - ipotesi clamorosa per il dopo-Reina : sorpresa per la porta : Calciomercato Napoli – Il Napoli si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla prossima stagione ed al mercato ed in particolar modo al sostituto del portiere Reina. Adesso però, come riporta anche Sport Fair sta iniziando a circolare una pazza idea per quanto concerne il Calciomercato napoletano, vale a dire quella che porta a Donnarumma, partenopeo doc. Il Napoli non ...