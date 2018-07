Napoli | carabiniere ferma 16enne che spara per strada | minacciato dallo zio del giovane

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Hato in aria con una pistola finta mentre passava unin boghese. Che lo hato ma poi è statozio del. Per questo motivo i militari hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale: l’uomo era già alle forze dell’ordine per reati comuni. Succede a Quarto, in provincia di, dove un, che non era in servizio, stava passando in abiti civili in via Crocillo alla guida della sua vettura. A quel punto ha notato unche – in piedi al margine della– ha estratto un revolver eto un colpo in aria, senza apparente motivo. Il militare si èto e ha chiamato il 112. Poi ha impugnato l’arma d’ordinanza e ha intimato al ragazzo dirsi ma ilè fuggito. Bloccato dopo un breve inseguimento a piedi – mentre sul posto ...