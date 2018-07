Napoli | AdL | Ronaldo proposto anche a me Avremmo rischiato il fallimento

Napoli - ADL allo scoperto : “L’anno scorso ci hanno scippato lo scudetto. Cavani? Se vuole mi chiami” : ADL allo scoperto- Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto e apre ufficialmente le porte al ritorno di Edinson Cavani. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi solamente per scelta dell’attuale attaccante del PSG. “Se vuole tornare a Napoli mi chiami, ma si dovrà ridurre l’ingaggio”. Questo il messaggio del presidente. “CI hanno scippato LO SCUDETTO” De Laurentiis […] L'articolo Napoli, ADL allo scoperto: ...

Cavani al Napoli? De Laurentiis : "riduciti lo stipendio e chiamami"/ Ultime notizie - ADL : "Andò via per soldi" : Cavani al Napoli? Aurelio de Laurentiis: "riduciti lo stipendio e chiamami". Show del presidente a Dimaro, ecco le sue parole sull'attaccante del Psg.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 00:20:00 GMT)

Napoli - si sogna Benzema : ADL vuol provare il super colpo : Così scrive la Gazzetta dello Sport : 'La tentazione resta. Chiudere il mercato con il botto potrebbe essere un'idea. Magari, investendo su un top player che possa, in qualche modo, accorciare il gap con la Juventus , la storica ...

Il Napoli è pronto a ripartire : lunedì il raduno. ADL e Ancelotti tra relax e summit di mercato : La curiosità cresce, la voglia di mettersi alla prova anche. Sicuramente quella di Carlo Ancelotti, il nuovo allenatore del Napoli chiamato all'impresa che non è riuscita a Maurizio Sarri. E allora ...

Napolimania : Ancelotti - ADL e la luna di miele a Capri. Con gli stessi desideri? : La sensazione che De Laurentiis possa cercare una soluzione intermedia è forte: uno sforzo rispetto ai canoni prefissati si può fare, andare oltre i paletti che una politica attenta ma che ha portato ...

Napoli : Hamsik vuole Cina - parlo con Adl : ANSA, Napoli, 18 GIU - "Sono ancora un giocatore del Napoli ma c'è l'opportunità di andare in Cina". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik a margine di un evento benefico a cui ha ...

Napoli - AdL : "Servono cinque acquisti - Fabian Ruiz vicino. Chiesa? Della Valle mi ha detto di no" : Su Sarri: "Dopo l'addio non ci siamo più sentiti. Il Chelsea non mi ha chiamato". Su Ancelotti: "Non ha pretese"

Il Napoli è di Ancelotti : si attende l'annuncio di ADL : L'affare è fatto ma per l'annuncio ufficiale dovrà probabilmente passare qualche giorno. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, dopo il meeting di circa tre ore di ieri che ha fatto sedere ...

Svolta azzurra - la scelta di ADL : via Sarri - il Napoli è di Ancelotti : Alle 21,20 Carlo Ancelotti ha fatto il suo ingresso nella sede della Filmauro a Roma in compagnia della moglie Mariann. Il club azzurro, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe arrivato ad offrire un ...

Adl : "100 ettari per costruire casa Napoli" : 'Aspetto risposte per 100 ettari per realizzare 'casa Napoli''. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, intervenuto al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, in città. '...

Juve - oggi Allegri si diverte. L'ultima conferenza di Max : il Napoli - AdL - gli arbitri e... il futuro : Il tecnico bianconero lo aveva annunciato prima della Roma: "Se vinciamo lo scudetto ci divirtiremo a dire un po' di più..."