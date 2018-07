Musica | Summer Arena | il 24 luglio a Soverato arriverà anche Riki

Wind Summer Festival 2018 : convince la freschezza divertita di Ilary Blasi - nuova padrona di casa per l'ormai "tradizionale" show Musicale : ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 5 Luglio : tormentoni - Musica ed energia con la Dark Polo Gang : Wind Summer Festival 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del PoPolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Musica - stasera su Canale 5 la prima puntata del Wind Summer Festival 2018 : Questa sera alle 21:00 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della sesta edizione del Wind Summer Festival, registrata in Piazza del Popolo a Roma la sera del 22 Giugno 2018. Un’edizione che si caratterizzerà per tante novità: a partire dalla conduzione, che non vede più Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice principale, sostituita da Ilary Blasi. Confermato invece Daniele Battaglia, volto di punta della radio ufficiale dell’evento, ...

Docenti di Strumento Musicale di Rieti al Wind Summer Festival 2018 : L'Istituto Comprensivo 'Forum Novum' di Torri in Sabina, in provincia di Rieti, ritorna sul palcoscenico internazionale con i suoi Docenti di Strumento musicale: Vincenzo Macrì alla Tromba, Marco ...

Summer Sound - Musica ai Luzzati e “stoccata” al Comune sul Festival Cresta | : Prima edizione di un Festival che ha fatto registrare il tutto esaurito: sul palco le due band genovesi e il dj milanese MadSoundSystem

Wind Summer Festival 2018 - Musica non-stop : Un’edizione più sobria, con le canzoni al centro dello show – E’ una raggiante Ilary Blasi ad aprire la sesta edizione del Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma, la seconda targata Wind. La formula non è cambiata: quattro serate, tre conduttori (confermato dallo scorso anno Daniele Battaglia, new entry Rudy Zerbi), la replica su Canale 5 a partire dal prossimo 9 luglio. A fare la differenza, quest’anno, è la ...

Wind Summer Festival - da Ermal Meta a The Giornalisti : in Piazza del Popolo gli idoli della Musica pop : Il Wind Summer Festival è uno di quegli eventi che mette a dura prova l'ugola delle adolescenti romane, che dalle prime ore del pomeriggio hanno circondato Piazza del Popolo per richiamare l'...

Wind Summer Festival 2018 - al via a Roma l'evento Musicale dell'estate : Ancora poche ore di attesa e piazza del Popolo, a Roma, sarà gremita da migliaia di persone. Da questa sera, 22 giugno, e fino al 25 si svolgerà nella capitale il Wind Summer Festival 2018, l’annuale concerto estivo spalmato su quattro serate che quest'anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Il programma è certamente molto interessante perché, tra i cantanti in gara, saranno presenti volti noti della scena ...

Marilyn Manson al Milano Summer Festival 2018/ Scaletta dell'evento : in concerto 10 big della Musica : Marilyn Manson apre il Milano Summer Festival 2018, il Reverendo della musica suona all’ippodromo SNAI di San Siro questa sera, martedì 19 giugno.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:26:00 GMT)

In scena l'Egeria Summer Festival : Musica - cabaret e danze al parco di Roma : Lo spazio, allestito come un piccolo villaggio, ruota intorno all'arena per gli spettacoli che ogni giovedì, dalle 22, ospiterà i volti più noti del cabaret italiano. Si comincia il 21 giugno con Maurizio Mattioli e Marko Tana , per una serata dedicata alla comicità più ...

Mango Summer Shop – Il marchio collabora con il festival di Musica Primavera Sound : Il marchio torna a scommettere su questo appuntamento musicale di grande importanza creando una zona dedicata ai contatti tra le persone e allo stile Mango collabora per il secondo anno consecutivo con il festival internazionale di musica Primavera Sound. Il marchio sarà lo sponsor di questo importante evento musicale e presterà il proprio nome a uno dei palchi principali. Sarà qui che si esibiranno artisti cult come Haim, Arctic Monkeys, Nick ...

Summer Arena 2018 - presentata la rassegna di spettacoli della Esse Emme Musica : ... la struttura è ormai riconosciuta e consolidata, così come Soverato sempre più indicata come luogo ideale per gli spettacoli dal vivo. Nei primi due anni è arrivato nella Perla dello Ionio un 60% di ...