MotoGp – Valentino Rossi stanco di seguire Petrucci | Danilo sverniciato dal Dottore al

Diretta MotoGp/ Live gara : Lorenzo al comando - Marquez e Valentino Rossi all'inseguimento (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. Le Ducati braccano Marquez - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si preannuncia grande battaglia per la vittoria, la gara sarà vibrante e palpitante, le emozioni non mancheranno anche se non sarà facile replicare lo show visto due settimane fa ad Assen. Sul tracciato tedesco c’è come sempre un grande favorito della vigilia ed è Marc Marquez: il Campione del Mondo ha vinto le ultime otto corse ...

Griglia di partenza MotoGp/ Pole position Marquez. Valentino Rossi : bene la seconda fila ma.. (GP Germania) : Griglia di partenza Motogp: GP Germania 2018. Ennesima Pole position per Marc Marquez al Sachsenring. La Ducati però è vicinissima con Petrucci e Lorenzo in prima fila.

MotoGp - Valentino Rossi costretto ad inseguire : “siamo tutti vicini - ma a noi ci manca un pelino” : Il pilota pesarese ha commentato il risultato del warm-up poco prima della partenza della gara di Moto3 Sorpresa in testa alla classifica al termine del warm up del Sachsenring, Pol Espargaro mette tutti in fila e chiude al comando l’ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. AFP/LaPresse Il pilota della KTM ferma il crono sull’1:21.230, lasciando Marc Marquez ad oltre un decimo e mezzo di distanza. Lo spagnolo precede ...

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica warm-up. Pol Espargaró il più veloce. Marquez e Dovizioso inseguono da vicino - Valentino Rossi indietro : E’ della KTM di Pol Espargaró il miglior tempo del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il crono di 1’21″230 sfruttando al meglio la combinazione soft/medium sulla propria moto e mettendo in mostra un passo ottimo nel turno. Alle sue spalle il solito Marc Marquez che, in sella alla Honda, ha ottenuto il secondo riscontro a 167 millesimi dalla vetta, provando una soluzione ...

MotoGp - GP Germania 2018 : Marc Marquez è imbattibile? Le Ducati lo sfidano e Valentino Rossi spera nel podio : Oggi è il grande giorno. Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, animerà la scena e sancirà il giro di boa del campionato della classe regina. Lungo il toboga tedesco Marc Marquez è pronto suonare la sua nona sinfonia (nona vittoria consecutiva in terra tedesca). Lo spagnolo, autore della pole position ieri, ha dato un’altra dimostrazione delle sue eccezionali qualità, esaltate da questo tracciato. Un circuito ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : warm-up. Aggiornamenti in tempo reale - Valentino Rossi cerca il set-up per la gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring è caccia aperta a Marc Marquez, autore della pole position e grande favorito per la vittoria della gara domenicale. Nel corso di quest’ultimo turno di prove si decideranno gli ultimi assetti in vista della gara che scatterà alle 14.00. La Honda di Marc, come detto, sarà l’osservata speciale. ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato… dalle gomme : “trenta giri saranno difficili per tutti” : Il pilota della Yamaha ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, soffermandosi poi sulla strategia da tenere in gara domani Il signore del Sachsenring è sempre lui, Marc Marquez. Il pilota spagnolo lascia solo le briciole ai propri avversari, conquistando l’ennesima pole position in Germania. AFP/LaPresse Grazie ad un ultimo giro perfetto, il campione del mondo piazza uno strepitoso 1:20.270 che gli vale il nuovo record della ...

MotoGp - pace fatta tra Valentino Rossi e Marquez? È un’illusione ottica! I due ”piloti” sono solo due piccoli tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez insieme? I due piccoli tifosi-amici, durante le qualifiche del Sachsenring, fanno ripensare alla pace mai ritrovata tra lo spagnolo ed il Dottore Valentino Rossi e Marc Marquez che chiacchierano tranquillamente al Sachsenring sono un vero e proprio miraggio per i tifosi. Eppure sul circuito tedesco è sembrato così per qualche attimo. I bimbi tifosi protagonisti di questa storia, indossando i colori dei due ...

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

MotoGp - al Sachsenring è la solita bolgia per Valentino Rossi : il cappello animato del tifoso nel segno del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi protagonista sul circuito del Sachsenring, il pilota di Tavullia ‘sulla testa’ dello strano e simpatico tifoso Il Sachsenring si riempie di suoni e colori. Oggi sono previste le qualifiche del Gp di Germania e sul circuito tedesco è già festa. Tra i tanti tifosi pro Valentino Rossi spunta anche un simpatico e geniale supporter. Il ‘valentiniano’ porta in testa un cappello animato che riproduce in ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Marc Marquez vuole la pole position - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si definisce la griglia di partenza e si assegna la pole position per la gara di domenica: si preannuncia grande spettacolo sul circuito tedesco dove è importante partire davanti se si vuole puntare a un risultato importante. Il grande favorito della vigilia è Marc Marquez che su questa pista ha sempre vinto negli ...

MotoGp - GP Germania. Prove libere 3 : Andrea Iannone in testa - 4° Valentino Rossi - 11° Andrea Dovizioso : 1 A. Iannone 1:20.438 2 D. PETRUCCI +0.099 3 C. CRUTCHLOW +0.177 4 V. Rossi +0.281 5 A. BAUTISTA +0.292 6 M. MARQUEZ +0.296 7 M. VI'ALES +0.335 8 J. LORENZO +0.337 9 A. RINS +0.352 10 D. PEDROSA +0.

MotoGp - Valentino Rossi : “Ripeto le stesse cose da un anno - la Yamaha non mi ascolta. I risultati non si vedono” : Valentino Rossi è letteralmente infuriato dopo il 17esimo posto ottenuto ieri nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore sta disputando una buona stagione ma quasi esclusivamente per meriti propri perché la Yamaha si mostra sempre più inferiore nei confronti delle Ducati e della Honda del Campione del Mondo. --Il centauro di Tavullia soffre questa situazione in cui non riesce a lottare per la ...