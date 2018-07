MotoGp – Un secondo posto per il fratello e Don Cesare | Valentino Rossi svela le sue

sportfair

(Di domenica 15 luglio 2018)e le sue impressioni dopo il Gp di Germania, in cui è giuntosul traguardo del Sachsenring Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale die allunga in classifica su. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo. Sul terzo gradino del podio c’è invece Maverick Vinales, seguito sul traguardo del circuito tedesco da Danilo Petrucci, Alvaro Bautista, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso.sul traguardo del Sachsenring, ha detto ai microfoni di Sky: “è bellissimo, sono molto contento, è il migliore risultato della stagione ma anche la più gara bella. Sono partito forte, tutti i giri ho guidato come dovevo, salvando le gomme. Non ho fatto nessun ...