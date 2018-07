MotoGP | lo spagnolo Pol Espargaro Ktm il più veloce nel warm up di Germania 

MotoGP – Niente da fare per Aleix Espargaro - lo spagnolo dichiarato unfit : out per il Gp di Germania : A causa del crash che lo ha visto coinvolto nel warm up di questa mattina, Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania, il pilota spagnolo è stato dichiarato unfit dai medici della MotoGp dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto durante il warm-up di questa mattina. Prima trasportato al centro medico e poi al vicino ospedale di Chemnitz per esami più approfonditi, Espargaro ha ...

MotoGP - trottola Marquez al Sachsenring : questa volta lo spagnolo non riesce a salvare la sua Honda [VIDEO] : Nel corso della quarta sessione di prove libere, Marc Marquez perde la sua Honda senza riuscire a rimanere in sella come è solito fare Ci ha abituati bene Marc Marquez, ma questa volta il salvataggio non riesce. Lo spagnolo perde il controllo della sua Honda in curva 1 durante la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, tenta di tenera su ma senza risultato. La moto infatti gira su se stessa insieme al campione del mondo, per ...

Il pilota spagnolo Dani Pedrosa non correrà più in MotoGP dal prossimo anno : Il pilota spagnolo Dani Pedrosa non correrà più in MotoGP dal prossimo anno, dopo tredici stagioni consecutive. Pedrosa – che ha vinto un campionato della classe 125 nel 2003 e due volte il campionato della classe 250 nel 2004 e The post Il pilota spagnolo Dani Pedrosa non correrà più in MotoGP dal prossimo anno appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

MotoGP - GP Germania 2018 : pista favorevole a Marc Marquez. Lo spagnolo può già chiudere i giochi iridati : Non sono molti i piloti tedeschi nel Motomondiale, ma qualcuno c’è. Tra i padroni di casa, dunque, al Sachsenring, non possiamo non citare Marc Marquez. Ma come? Il campione del mondo non è spagnolo? Sì, certo, non ha cambiato nazionalità, ma il portacolori della Honda sulla pista della Sassonia è il padrone indiscusso. I numeri, come spesso capita, lo spiegano in maniera perfetta e, in questo caso, sono eloquenti. Tranne i primi due anni ...

MotoGP – Miss Olanda ‘innamorata’ di Marquez - Maruschka Sahiboe rende social la sua passione per lo spagnolo [GALLERY] : Maruschka Sahiboe accanto a Marc Marquez sul circuito di Assen, Miss Olanda 2018 dichiara il suo ‘amore’ per il pilota spagnolo Miss Olanda 2018, Maruschka Sahiboe, appare in una foto social accanto a Marc Marquez nel paddock del circuito di Assen. In occasione del Gp d’Olanda, la giovane e meravigliosa reginetta di bellezza si è presentata nelle vesti di tifosa al settimo round del campionato mondiale di MotoGp. La ...

MotoGP – Marquez pronto per Assen - lo spagnolo crede nel suo team : “siamo bravi e andiamo bene su tutti i circuiti” : Marc Marquez in conferenza stampa ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Olanda La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime sessioni di prove libere. / AFP ...

MotoGP – Pedrosa si ritira? Le parole dello spagnolo in conferenza stampa sono sorprendenti : Dani Pedrosa e il futuro dopo l’addio alla Honda: le parole dello spagnolo in conferenza stampa sono sorprendenti L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove sicuramente i piloti di casa ...

MotoGP - colpo di scena nel futuro di Pedrosa : lo spagnolo medita un clamoroso ritiro! : La stampa tedesca è convinta che Dani Pedrosa annuncerà prima del Gp di Barcellona il proprio ritiro dalla MotoGp colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Dani Pedrosa, il pilota spagnolo infatti potrebbe annunciare nel week-end di Barcellona il ritiro dalla MotoGp. A riportarlo è la testata tedesca Speedweek.com, che svela come la Honda abbia cancellato tutte le interviste fissate per la giornata di giovedì 14 giugno a Barcellona proprio ...

MotoGP – Fischi al Mugello per Marquez - lo spagnolo velenoso contro il pubblico : “Invece di pensare a Pirro…” : Marc Marquez non le ha mandate a dire al pubblico del Mugello, che lo ha Fischiato nel corso dell’intero week-end Non corre buon sangue tra Marc Marquez e i tifosi italiani, che non hanno perso l’occasione per Fischiare il pilota spagnolo nel corso del week-end del Mugello. Una situazione incresciosa che non è passata inosservata agli occhi del campione del mondo, il quale ha tenuto tutto dentro per i tre giorni in pista per poi ...

MotoGP – La caduta di Marquez al Mugello costa cara allo spagnolo - Valentino Rossi sorride : la classifica piloti aggiornata : Marquez scivola via e perde punti preziosi, ne approfittano tutti i suoi rivali: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d’Italia E’ Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d’Italia! Al Mugello il maiorchino della Ducati ha trovato la sua prima, speciale, vittoria in rosso. Una doppietta Ducati favolosa, davanti al pubblico italiano, con Dovizioso secondo, seguito da un positivo Valentino Rossi, che è riuscito ad avere la meglio ...

MotoGP : Jorge Lorenzo potrebbe tornare in Yamaha? L’ipotesi del team satellite nel 2019 per lo spagnolo : Siamo alla vigilia del weekend del GP d’Italia del Motomondiale, sesto round stagionale, ma a tenere banco sono sempre i possibili movimenti di mercato che riguardano i piloti della classe regina. Dopo che Andrea Dovizioso ha sciolto le proprie riserve ed ha scelto di continuare il proprio rapporto con Ducati, è il teammate Jorge Lorenzo il pilota eccellente in cerca di una sella per l’anno venturo. La riconferma in sella alla Rossa ...

