MotoGP | Gran Premio di Germania | come vederlo in TV o in streaming

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Germania della MotoGP, che si correrà domani sul circuito del Sachsenring. Dietro di Marquez in prima fila ci saranno Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, mentre

MotoGP - GP Germania. Tosto e onesto : Dani Pedrosa è un piccolo grande pilota : Un duro vero, che ha dovuto superare prove impensabili, sfide difficilissime, vincendole tutte, tranne una: quella di diventare campione del mondo anche in MotoGP. Il suo fisico minuto assomiglia al ...

Tavullia piange un grande tifoso di Valentino Rossi: addio a Don Cesare Stefani, fan numero 1 del Dottore I tifosi di Valentino Rossi sono tantissimo: tutto il mondo ama il nove volte campione del mondo, che ancora oggi, a 39 anni suonati, riesce a regalare fortissime emozioni in MotoGp. Ci sono i tifosi speciali, quelli che fanno breccia nel cuore di molti, come Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia, che quando Valentino Rossi ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : grande spettacolo ad Assen! A vincere però è sempre Marc Marquez : C’era attesa sull’esito dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Ad Assen (Olanda), nella “Cattedrale del Motociclismo“, ci si aspettava grande spettacolo ed equilibrio. Le attese non sono state deluse ma il risultato finale non è stato poi così diverso da altre volte. “Cambiare tutto per non cambiare niente“, ricordando vecchie citazioni letterarie, perché Marc Marquez è sempre lui a trionfare. Lo ...

Classifica MotoGP/ Il Mondiale Piloti : Marquez in testa con grande regolarità. Gp Olanda 2018 (Assen) : Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:49:00 GMT)

MotoGP - la classifica piloti dopo il gran premio ad Assen : MotoGp, la classifica piloti – Si è conclusa una gara spettacolare ad Assen valida per il Mondiale di MotoGp, è andata in scena una delle migliori gare in assoluto degli ultimi anni, bagarre pazzesca per la vittoria e tanti piloti in corsa per la vittoria fino all’ultimo. Inizio importante per Jorge Lorenzo, il maiochino poi crolla negli ultimi giri, velocissimo ovviamente anche il solito Marc Marquez, spettacolari anche Valentino ...

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d'Olanda di MotoGP, che si correrà domani sul circuito di Assen. In prima fila, dietro Marquez, partiranno Carl Crutchlow e Valentino Rossi, seguiti in seconda fila

MotoGP - Pedrosa non si sbilancia sul proprio futuro : “so che c’è grande attesa - ma le cose procedono lentamente” : Il pilota della Honda ha parlato del suo futuro, senza però sbilanciarsi su quale sarà la sua prossima scuderia Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi avversari proveranno ad interrompere questa striscia positiva, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio d’Olanda : Il Mondiale 2018 della MotoGP fa tappa in uno dei suoi luoghi più storici e amati, ovvero Assen. Siamo pronti, dunque, per il Gran Premio d’Olanda che, oltre a corrersi su una delle piste più affascinanti del mondo, arriva in un momento quanto mai delicato per diversi piloti (specialmente in casa Ducati) ed in uno snodo di capitale importanza anche per il titolo iridato. Andiamo, quindi, a dare una risposta alle cinque domande più importanti che ...