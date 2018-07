MotoGP | GP Germania 2018 | Marc Marquez suona la nona al Sachsenring davanti ad un ottimo

MotoGP Germania - la classifica : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difficoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Germania di MotoGP : Come è andato il nono Gran Premio del Motomondiale The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Germania di MotoGP appeared first on Il Post.

Marc Marquez ha vinto la MotoGP in Germania : Davanti a Valentino Rossi e a Maverick Vinales, mantenendo così il primo posto nel Motomondiale The post Marc Marquez ha vinto la MotoGP in Germania appeared first on Il Post.

CLASSIFICA MotoGP/ Il Mondiale piloti : Marc Marquez sempre più leader - Rossi c'è! (Gp di Germania 2018) : CLASSIFICA MOTOGP: ecco la graduatoria del Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018. Al Sachsenrign il leader è sempre Marc Marquez ora con 140 punti.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:42:00 GMT)

DIRETTA MotoGP/ Live gara : ha vinto Marquez - Rossi e Vinales sul podio. Le Ducati... (GP Germania 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale (oggi domenica 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in ...

MotoGP Germania - Aleix Espargaró salta la gara : SACHSENRING - L'Aprilia rende noto che Aleix Espargaró, vittima di una violenta caduta alla curva 4 nel corso del warm up, non sarà al via del Gran Premio di Germania. Scivolato nel corso del suo ...

Diretta MotoGP/ Live gara : Lorenzo al comando - Marquez e Valentino Rossi all'inseguimento (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale (oggi domenica 15 luglio). Solita partenza a razzo per Jorge Lorenzo che con la soft all'anteriore scavalca Lorenzo al via e affronta la prima curva da leader del Gran Premio di Germania che si sta disputando al Sachsenring per la nona gara della MotoGp 2018. Buono spunto anche per Danilo Petrucci che prende la ...

MotoGP - lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm) il più veloce nel warm up di Germania : Lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm) è stato il più veloce nel warm up del Gp di Germania, nona prova del mondiale di motociclismo, in programma oggi sul circuito del Sachsenring, con il tempo di 1:21.230. Alle sue spalle si è piazzato il «poleman» Marc Marquez (+0.167), terzo tempo per Andrea Dovizioso (+0.233). Jorge Lorenzo è settimo, Valentino Rossi...

MotoGP – Semafori spenti al Sachsenring : il VIDEO della partenza del Gp di Germania : Ottima partenza di Lorenzo e Valentino Rossi: il VIDEO della partenza del Gp di Germania Semafori spenti al Sachsenring: parte ufficialmente il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Marc Marquez in pole position al Gp di Germania, seguito da Petrucci e Lorenzo. In seconda fila le Yamaha di Vinales e Rossi, che si ritrovano nel mezzo la Ducati di Dovizioso. Subito Lorenzo si è portato in testa alla corsa, seguito da Petrucci e ...

MotoGP Germania - la gara in diretta. Marquez dalla pole cerca la nona vittoria consecutiva al Sachsenring : La diretta del Gran premio di Germania sul circuito del Sachsenring, dove Marc Marquez ha vinto otto volte nelle ultime otto gare disputate. In Moto3 primo posto di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. In Moto2 conquista il podio Luca Marini, vince Brad Binder. L'articolo MotoGp Germania, la gara in diretta. Marquez dalla pole cerca la nona vittoria consecutiva al Sachsenring proviene da Il Fatto Quotidiano.

DIRETTA MotoGP/ Live - streaming video SKY gara : tutti sulla griglia di partenza - via! (GP Germania 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale (oggi domenica 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:36:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Germania 2018 in tempo reale – La DIRETTA della gara : Oggi domenica 15 luglio si corre il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez è il grande favorito per la vittoria al Sachsenring, il Campione del Mondo ha trionfato nelle ultime otto occasioni su questo tracciato e va a caccia del nono sigillo: il pilota della Honda scatterà dalla pole position e proverà ad andare subito in fuga per allungare ulteriormente nella classifica generale. Lo spagnolo dovrà però stare attento ...

MotoGP - GP Germania 2018 la diretta LIVE della gara : Il campione del mondo uscente ha confermato l'ottimo feeling sul tracciato tedesco, dove ieri non ha steccato riuscendo a conquistare la nona pole consecutiva con tanto di record della pista. Alle ...