MotoGp | brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring | il pilota

sportfair

: Ma quanto è brutto sapere di non poter andare a valencia per la motogp, ed intanto studiare il CID che è praticamen… - BRIAVN : Ma quanto è brutto sapere di non poter andare a valencia per la motogp, ed intanto studiare il CID che è praticamen… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Ildell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara dipotrebbe essere a rischio, ildell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribilenel corso del-up del. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo violentemente contro le barriere.è stato trasportato immediatamente al centro medico, lamentando un forte dolore alle costole che potrebbe metterlo fuori gioco in vista del Gp di Germania in programma questo pomeriggio. No wonder @was slow to get back to his feet It was a nasty looking highside for the @ApriliaOfficial rider More updates to follow… pic.twitter.com/bBLUljgA1o —(@) 15 luglio 2018 L'articolo ...