MotoGp | al Sachsenring si rotola nella ghiaia | la pazzesca caduta di Rins | Espargarò e

MotoGp – Valentino Rossi stanco di seguire Petrucci : Danilo sverniciato dal Dottore al Sachsenring [VIDEO] : Valentino Rossi sorpassa Danilo Petrucci al Sachsenring: il sorpasso del Dottore sul ternano della Pramac fa estasiare i suoi tifosi E’ attualmente in corso il Gp di Germania, valido per il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti vanno a caccia di importantissimi punti, nel tentativo di accorciare le distanze in classifica da un Marc Marquez mostruoso, che al Sachsenring domina da anni. Uno che di certo non ha ...

MotoGp Warm up Sachsenring : toh Pol Espargaro; Marquez 2° - Dovi 3° - Vale 8° : Esito a sorpresa nel Warm up del GP di Germania al Sachsenring: al termine della sessione pre gara in testa c'è la Ktm di Pol Espargaro, che ha inaspettatamente messo in riga tutti. Con il tempo di 1'...

MotoGp - brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

MotoGp – Terminato il warm up al Sachsenring : sorpresa in testa alla classifica - Rossi lontano dalla vetta [FOTO] : A guidare la classifica al termine del warm up è Pol Espargaro, seguito da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Solo ottavo Valentino Rossi sorpresa in testa alla classifica al termine del warm up del Sachsenring, Pol Espargaro mette tutti in fila e chiude al comando l’ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il pilota della KTM ferma il crono sull’1:21.230, lasciando Marc Marquez ad oltre un ...

MotoGp - Marquez è ancora una volta poleman al Sachsenring : le IMMAGINI più belle delle qualifiche : Grandi emozioni sul circuito del Sachsenring, le qualifiche valide per il Gp di Germania hanno incoronato per la nona volta di fila Marc Marquez Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e ...

MotoGp – Marquez - Lorenzo e Petrucci in conferenza stampa : le impressioni di tre piloti leader delle qualifiche al Sachsenring : La conferenza stampa rivela gli umori dei piloti dopo la qualifica del Gp di Germania: parlano Marc Marquez, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGp Risultati Qualifiche Sachsenring : per Márquez pole da record! : Márquez conquista la nona pole consecutiva tra le curve di Sachsenring, piazzando anche il nuovo record della pista. Secondo Petrucci, terzo Lorenzo Nonostante le libere di ieri e questa mattina non proprio come ci ha abituati, che Marc Márquez avesse voglia di pole ci stava tutta. A Sachsenring l’ha conquistata per ben otto volte (di cui cinque in top class) e mettere un’altra bandierina al suo palmares non sarebbe stata cosa ...

MotoGp - Sachsenring : pole di Marquez davanti a Petrucci e Lorenzo : Il classe '93, campione del mondo in carica, si è messo alle spalle le due Ducati di Danilo Petrucci , autore di un'ottima qualifica, e del sempre più costante Jorge Lorenzo che ha trovato il giusto ...