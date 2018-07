Moto3 | splendida vittoria di Jorge Martin al Sachsenring | Bezzecchi e McPhee completano

Moto3 – Enea Bastianini suona la nona - splendida pole position per il pilota italiano a Barcellona : nona pole position in carriera per Enea Bastianini, che partirà davanti a tutti nel Gp di Catalunya di Moto3. Martin e Suzuki completano la prima fila Enea Bastianini non lascia scampo ai suoi avversari, conquistando la pole position del Gp di Catalunya. Il pilota italiano centra così la nona partenza al palo nella sua carriera di Moto3, fermando il crono sull’1:48.806. Una prestazione esaltante a cui nemmeno Martin riesce a rispondere, ...