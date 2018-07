Moto3 Sachsenring | Martin non sbaglia e trionfa; Bezzecchi ottimo 2° | è a -7

Moto3 – Jorge Martin in pole position al Sachsenring : Bastianini in prima fila : Jorge Martin in pole position al Gp di Germania: prima fila per Enea Bastianini al Sachsenring Inizia lo spettacolo delle qualifiche sul circuito del Sachsenring! In attesa di vedere in pista i campioni della MotoGp, che ancora devono disputare la quarta e ultima sessione di prove libere, i piloti della Moto3 sono saliti in sella alle loro moto per una grande bagarre alla conquista delle migliori posizioni in griglia di partenza. E’ ...