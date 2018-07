Moto3 | GP Germania Show di Martin Bezzecchi secondo

Moto : Germania - Martin vince in Moto3 : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il Gp di Germania di Moto3, nona prova del Mondiale, sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Honda ha preceduto l'italiano Marco ...

Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin impone la sua legge - 2° posto prezioso per Marco Bezzecchi : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) domina il GP di Germania nella classe Moto3 e consolida la leadership nel Mondiale davanti ad un positivo Marco Bezzecchi (Ktm Redox). Sul podio anche il britannico John McPhee (Ktm CIP-Green Power), mentre Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, con ogni probabilità. alzano bandiera bianca in ottica iridata con due cadute pesantissime. Scattato dalla pole-position, Martin ha dato sin da subito ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin aumenta il vantaggio su Marco Bezzecchi : La quinta vittoria dello spagnolo Jorge Martin, in Germania, consente all’alfiere della Honda (Team Gresini) di allungare in vetta alla graduatoria iridata rispetto a Marco Bezzecchi (2° al Sachsenring) con 7 lunghezze di vantaggio sul centauro romagnolo. Perdono terreno invece Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, caduti nel corso dell’appuntamento tedesco. LA Classifica Mondiale 2018 DELLA Moto3 DOPO IL GP DI Germania 1 Martin ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Germania : LIVE 10:52 15 lug Si torna in pista al Sachsenring con il nono atto della stagione: subito la Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 la MotoGP. Tutto in tv in esclusiva su Sky Sport MotoGP, canale 207,, mentre dalle gare agli approfondimenti su skysport.it potete seguire l'intera giornata in pista con il nostro live-blog. L'uomo da battere in Moto3 è il leader del Mondiale, ...

Moto3 - GP Germania : per Jorge Martin pole e record. Enea Bastianini 3° : Tutti dietro a Martin e lui con la pole in tasca abortisce un giro buono. Per non tirarsi dietro nessuno, per non fare inutili regali. Che gli altri se la prendessero da soli se son capaci, sembrava ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo - Marco Bezzecchi settimo : Altro giro, Altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta velocissimo! Bezzecchi è terzo - Martin più lontano : Fulmine Lorenzo Dalla Porta nelle prove libere 3 del GP di Germania di Moto3, ultimo test in vista delle qualifiche (ore 12.35). Il pilota italiano del team Leopard ha stampato un ottimo 1’26″351, miglior tempo della giornata, già sotto il record della pole position firmato da Danny Kent nel 2015. Dalla Porta è stato velocissimo nella mattinata del Sachsenring, mettendo in scena un bel duello con Aron Canet: i due si sono scambiati ...

LIVE Moto3 - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Martin favorito per la pole - Bastianini e Bezzecchi ci credono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania di Moto3. Al Sachsenring il favorito per la pole è Jorge Martin, che ad Assen è tornato alla vittoria riprendendosi pure la leadership della classifica iridata. Lo spagnolo ha impressionato nella prima giornata, a differenza di Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, che invece inseguono. Per il primo è un weekend cruciale, perché la caduta nell’ultimo giro ...

Moto3 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Philipp Oettl il più veloce davanti a Arbolino e Martin - lontani gli altri italiani : È Philipp Oettl (KTM Sudmetal), non senza sorpresa, a fissare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2018 di Moto3. Il padrone di casa tedesco, infatti, ha saputo piazzare un ottimo 1:26.938 in chiusura di sessione, precedendo di appena 42 millesimi il nostro Tony Arbolino (Honda Marinelli) mentre in terza posizione, a 46, si è classificato il leader della classifica generale, lo spagnolo Jorge Martin ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Enea Bastianini chiude in quarta posizione : E’ sempre Jorge Martin a mettersi in evidenza nella minima cilindrata del Motomondiale. Il pilota spagnolo del Team Gresini, in sella alla Honda, è stato il migliore delle prove libere 1 del GP di Germania, nona prova del campionato del mondo 2018 di Moto3. Il centauro iberico si è issato in vetta alla graduatoria dei tempi di questa sessione stampando il crono di 1’27″272 e mettendo in evidenza un’ottima costanza di ...

LIVE Moto3 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale di Moto3. Il Circus della minima cilindrata si ritrova dopo il round di Assen, assai favorevole a Jorge Martin, laureatosi nell’Università del Motociclismo e tornato in vetta al campionato davanti al nostro Marco Bezzeccchi che, purtroppo, ha concluso con uno zero sull’asfalto orange. Sulla pista del Sachsenring, ...