Moto2 | Simone Corsi spiazza tutti al Sachsenring | matrimonio in vista e sul casco spunta

sportfair

: #monsterpolsat moto3: 1.Aron CANET, 2.Enea BASTIANINI, 3Jorge MARTIN; moto2: 1:Lorenzo BALDASSARRI, 2.Brad BINDER,… - mariusze785 : #monsterpolsat moto3: 1.Aron CANET, 2.Enea BASTIANINI, 3Jorge MARTIN; moto2: 1:Lorenzo BALDASSARRI, 2.Brad BINDER,… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Addio al celibato al #Sachsenring per #SimoneCorsi: Il pilota del team Tasca si sposerà la prossima domenica e celebra l'e… - Flyin18T : Moto2, Addio al celibato al Sachsenring per Simone Corsi -

(Di domenica 15 luglio 2018) Il pilota italiano si sposerà tra una decina di giorni, per questo motivo si è presentato con unspeciale alGran Premio speciale quello di Germania per, l’ultimo da celibe. Il pilota italiano infatti si sposerà tra una decina di giorni e, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare unparticolare con la scritta ‘Game Over’, accompagnata dall’immagine stilizzata di uno sposo e una sposa. Sulla parte superiore poi eccore ‘Mr. e Mrs.’, un pensiero speciale che avrà di certo fatto sorridere la futura moglie di. Special helmet for tomorrow! GameOver Thanks you so much to @kythelmet and @starlinedesigners #germangp #gameover #wedding #love Un post condiviso da(@24) in data: Lug 14, 2018 at 9:58 PDT L'articoloal: ...