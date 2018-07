Moto2 Germania | vince Binder | primo podio per Marini

Moto : Germania - Binder vince in Moto2 : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Primo podio in carriera per Luca Marini, Sky Racing Team VR 46,, fratello di Valentino Rossi, oggi terzo nella gara di Moto2 sul circuito tedesco del Sachsenring, nona prova del ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Germania 2018 : Miguel Oliveira si avvicina a Bagnaia - tra gli inseguitori fa punti solo Mir : Si pensava che il Gran Premio di Germania della Moto2 sarebbe stata una sinfonia italiana con Miguel Oliveira, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader della Classifica generale Francesco “Pecco” Bagnaia a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, ...

Moto2 - GP Germania 2018 : esulta Binder al Sachsenring. Bagnaia - 12° in rimonta - perde da Oliveira : Emozioni a non finire nella gara di Moto2 del GP di Germania. A festeggiare sul traguardo del Sachsenring è il sudafricano Brad Binder, alla prima vittoria in carriera nella classe intermedia, sul podio davanti allo spagnolo Joan Mir e a Luca Marini. Soltanto 12° Francesco Bagnaia, ma è un piazzamento che vale molto, perché in avvio Pecco si è ritrovato nelle retrovie dopo un contatto con Mattia Pasini, costretto quindi alla rimonta grazie alla ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Germania : LIVE 10:52 15 lug Si torna in pista al Sachsenring con il nono atto della stagione: subito la Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 la MotoGP. Tutto in tv in esclusiva su Sky Sport MotoGP, canale 207,, mentre dalle gare agli approfondimenti su skysport.it potete seguire l'intera giornata in pista con il nostro live-blog. L'uomo da battere in Moto3 è il leader del Mondiale, ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. Snodo cruciale per Francesco Bagnaia in chiave Mondiale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2018 della Moto2! Al Sachsenring è tutto pronto per il nono appuntamento stagionale che precede la sosta estiva che si concluderà il 5 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo una qualifica nella quale l’Italia ha fatto la voce grossa, si punta in alto anche in gara per i colori italiani. La pole position, infatti, è stata centrata da Mattia Pasini che ha preceduto Luca ...

Moto2 : Germania - pole per Pasini : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Prima fila tutta italiana nella classe Moto2 del Gp di Germania, che si correrà domani sul circuito del Sachsenring. Il miglior tempo è di Mattia Pasini, 1'23"787, davanti a ...

Moto2 - GP Germania 2018 : tris italiano in qualifica! Pole di Mattia Pasini - in prima fila anche Marini e Bagnaia! : Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 della Moto2 hanno scritto la storia, quantomeno per quanto riguarda i colori italiani. Per la prima volta nella classe mediana, infatti, tutta la prima fila è tricolore, con la Pole di Mattia Pasini, che domani scatterà al fianco di Luca Marini e Francesco “Pecco” Bagnaia. Come spesso capita in questa stagione, il giro che ha regalato la Pole position, è stato realizzato in avvio. Mattia ...

Moto2 - GP Germania 2018 : prove libere 3. Luca Marini vola davanti a Lowes e Schroetter - Baldassarri 5° - Bagnaia 6° : Luca Marini (Sky Racing VR46) si dimentica degli acciacchi dal punto di vista fisico e piazza il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania della Moto2. Al Sachsenring, in una mattinata dominata, ancora una volta, da sole e temperature estive, il fratello di Valentino Rossi ha dimostrato di disporre di una ottima velocità e costanza, andando a chiudere in 1:24.245 bruciando, per appena 20 millesimi, ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : tra poco in pista per la FP3 - regnerà ancora l’equilibrio? : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto2. Sul tracciato del Sachsenring sarà grande battaglia sul filo dei millesimi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. Dopo quanto visto ieri regna l’equilibrio più totale sulla pista tedesca, con il miglior tempo fissato da Xavi Vierge, ma con i primi 10 racchiusi in appena due ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Equilibrio sovrano - sarà sfida sui millesimi.. : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto2. Sul tracciato del Sachsenring sarà grande battaglia sul filo dei millesimi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. Dopo quanto visto ieri regna l’Equilibrio più totale sulla pista tedesca, con il miglior tempo fissato da Xavi Vierge, ma con i primi 10 racchiusi in appena due ...

Moto2 - GP Germania. Vierge è il più veloce delle libere : C'è Vierge davanti a tutti, poi Alex Marquez e quindi Schrotter, pilota di casa. Per trovare il primo italiano bisogna scorrere la classifica dei tempi fino al quinto posto: Pecco Bagnaia, alle spalle ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring : Vierge in testa - Bagnaia quinto. Sette piloti in un decimo : Grande Equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben Sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring : Vierge in testa - Francesco Bagnaia in testa : Grande Equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Aegerter il più veloce - Locatelli e Baldassarri in scia. Francesco Bagnaia indietro : Inizia in salita il weekend del GP di Germania per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Sky VR46, leader del Mondiale, ha chiuso le prove libere 1 con il 25° tempo, molto lontano dai migliori. Il circuito del Sachsenring ha caratteristiche molto particolari, è un catino in cui tre quarti di giro si spendono in piega, ma le difficoltà di Pecco stamattina hanno riguardato la moto. Il team ha portato degli aggiornamenti che, al momento, non hanno ...