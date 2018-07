Moto2 | Binder show al Sachsenring | Mir e Marini completano il podio

sportfair

: Ma Binder si è fatto accendere una sigaretta? ?? #moto2 #KingoftheRing #SkyMotori #GermanGP - LauraCatti21 : Ma Binder si è fatto accendere una sigaretta? ?? #moto2 #KingoftheRing #SkyMotori #GermanGP - AngyFra89 : Finalmente Brad Finalmente Brad Finalmente Brad Binder!!!!!!! ???????????????? #GermanGP #Moto2 #Ktm - Plusmoto : Final #moto2 Binder, Mir, Marini, Oliveira, Lowes, Schrotter, Vierge, Corsi, Navarro, Quartararo (tp10) -

(Di domenica 15 luglio 2018), Bradvince aldavanti al duo di giovani terribili composto da Joan Mir e LucaEmozioni in, al. Una gara bellissima, ricca di colpi di scena, con Brada comandare le operazioni per buona parte della corsa, portando a casa la prima vittoria in carriera in. A contendere la vittoria aed a conquistare ilal, altri due giovani terribili. Si tratta di Mir, secondo classificato, e Luca, autore di una gara favolosa chiusa al terzo posto davanti ad Olivera. Dando un’occhiata agli altri italiani, problemi per Pasini che non ha concluso la corsa, attardato anche Bagnaia 12° dopo una rimonta super, rientrato 24° dopo un incidente.L'articoloal: Mir eilSPORTFAIR.