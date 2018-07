Moto2 | al Sachsenring gioia Marini | è podio

Moto2 - GP Germania 2018 : esulta Binder al Sachsenring. Bagnaia - 12° in rimonta - perde da Oliveira : Emozioni a non finire nella gara di Moto2 del GP di Germania. A festeggiare sul traguardo del Sachsenring è il sudafricano Brad Binder, alla prima vittoria in carriera nella classe intermedia, sul podio davanti allo spagnolo Joan Mir e a Luca Marini. Soltanto 12° Francesco Bagnaia, ma è un piazzamento che vale molto, perché in avvio Pecco si è ritrovato nelle retrovie dopo un contatto con Mattia Pasini, costretto quindi alla rimonta grazie alla ...

Moto2 - Simone Corsi spiazza tutti al Sachsenring : matrimonio in vista e sul casco spunta ‘Game Over’ [FOTO] : Il pilota italiano si sposerà tra una decina di giorni, per questo motivo si è presentato con un casco speciale al Sachsenring Gran Premio speciale quello di Germania per Simone Corsi, l’ultimo da celibe. Il pilota italiano infatti si sposerà tra una decina di giorni e, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un casco particolare con la scritta ‘Game Over’, accompagnata dall’immagine stilizzata di uno sposo e una ...

Moto2 - Sachsenring : Marini e Bagnaia - super prima fila : Entrambi i piloti in prima fila al TT Circuit Assen, bis al Sachsenring. Nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Germania lo Sky Racing Team VR46 riafferma il proprio livello di competitività ...

Moto2 – Pasini - Marini e Bagnaia da leggenda nelle qualifiche del Sachsenring : prima fila tutta italiana - è la prima volta nella storia : Pasini, Marini e Bagnaia scrivono la storia della Moto2 e per la prima volta rendono possibile un evento mai realizzato finora nella classe 250: la prima fila del Gp di Germania è tutta italiana! Mattia Pasini è poleman della Moto2 al Sachesenring. Sul circuito tedesco il 32enne di Rimini s’impone davanti ad altri due italiani. Al suo fianco, domani al via del Gp di Germania, ci saranno infatti l’amico Luca Marini e ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring : Vierge in testa - Bagnaia quinto. Sette piloti in un decimo : Grande Equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben Sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un ...