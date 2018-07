: @FBiasin È arrivato il tempo per marquez di dimostrare di essere fortissimo anche con un'altra moto ? - Iropapi59 : @FBiasin È arrivato il tempo per marquez di dimostrare di essere fortissimo anche con un'altra moto ? - Adelchi16 : RT @AngyFra89: Ci fanno 2 palle così con le Yamaha che non vanno... La verità é che la Yamaha va benissimo. È una moto da Titolo. Lo dimo… - emrato : I commentatori moto Gp sulla Svizzera: 'Valentino è il primo degli altri, poi c'è Marquez il fenomeno' Fa strano,… -

Marc(Honda) si aggiudica il Gp die rafforza la leadership in classifica nei confronti di Valentino(+46 punti), ottimo secondo sul circuito del Sachsenring.Sul terzo gradino del podio Vinales che nel finale supera Petrucci. Settimo Dovizioso e dodicesimo Iannone. Al via Lorenzo bruciache era partito in pole.Al 13° giro il campione del mondo passa in testa.Grande rimonta diche va alle spalle di. Lo spagnolo controlla e centra il 66° successo in carriera (5° stagionale).(Di domenica 15 luglio 2018)