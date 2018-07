Moto | Germania | Binder vince in Moto2

MotoGp Germania - Aleix Espargaró salta la gara : SACHSENRING - L'Aprilia rende noto che Aleix Espargaró, vittima di una violenta caduta alla curva 4 nel corso del warm up, non sarà al via del Gran Premio di Germania. Scivolato nel corso del suo ...

MotoGP - lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm) il più veloce nel warm up di Germania : Lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm) è stato il più veloce nel warm up del Gp di Germania, nona prova del mondiale di motociclismo, in programma oggi sul circuito del Sachsenring, con il tempo di 1:21.230. Alle sue spalle si è piazzato il «poleman» Marc Marquez (+0.167), terzo tempo per Andrea Dovizioso (+0.233). Jorge Lorenzo è settimo, Valentino Rossi...

Moto2 - GP di Germania. Vince Binder. Primo podio per Luca Marini : Il campione del mondo Moto3 ha la meglio su Mir e va in testa. Mentre Marini mantiene la terza posizione e rimane stabilmente nel terzetto di testa con il sudafricano e il maiorchino. Cinque giri ...

MotoGp – Semafori spenti al Sachsenring : il VIDEO della partenza del Gp di Germania : Ottima partenza di Lorenzo e Valentino Rossi: il VIDEO della partenza del Gp di Germania Semafori spenti al Sachsenring: parte ufficialmente il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Marc Marquez in pole position al Gp di Germania, seguito da Petrucci e Lorenzo. In seconda fila le Yamaha di Vinales e Rossi, che si ritrovano nel mezzo la Ducati di Dovizioso. Subito Lorenzo si è portato in testa alla corsa, seguito da Petrucci e ...

MotoGp Germania - la gara in diretta. Marquez dalla pole cerca la nona vittoria consecutiva al Sachsenring : La diretta del Gran premio di Germania sul circuito del Sachsenring, dove Marc Marquez ha vinto otto volte nelle ultime otto gare disputate. In Moto3 primo posto di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. In Moto2 conquista il podio Luca Marini, vince Brad Binder. L'articolo MotoGp Germania, la gara in diretta. Marquez dalla pole cerca la nona vittoria consecutiva al Sachsenring proviene da Il Fatto Quotidiano.

Moto : Germania - Binder vince in Moto2 : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Primo podio in carriera per Luca Marini, Sky Racing Team VR 46,, fratello di Valentino Rossi, oggi terzo nella gara di Moto2 sul circuito tedesco del Sachsenring, nona prova del ...

Moto2 Germania : vince Binder - primo podio per Marini : SACHSENRING - Quel che si dice la gara che non ti aspetti. Brad Binder conquista la prima vittoria in carriera, Luca Marini il primo podio. Si aspettava una domenica sicuramente diversa Pecco Bagnaia, ...

LIVE MotoGP - GP Germania 2018 in tempo reale – La DIRETTA della gara : Oggi domenica 15 luglio si corre il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez è il grande favorito per la vittoria al Sachsenring, il Campione del Mondo ha trionfato nelle ultime otto occasioni su questo tracciato e va a caccia del nono sigillo: il pilota della Honda scatterà dalla pole position e proverà ad andare subito in fuga per allungare ulteriormente nella classifica generale. Lo spagnolo dovrà però stare attento ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Germania 2018 : Miguel Oliveira si avvicina a Bagnaia - tra gli inseguitori fa punti solo Mir : Si pensava che il Gran Premio di Germania della Moto2 sarebbe stata una sinfonia italiana con Miguel Oliveira, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader della Classifica generale Francesco “Pecco” Bagnaia a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, ...

Moto2 - GP Germania 2018 : esulta Binder al Sachsenring. Bagnaia - 12° in rimonta - perde da Oliveira : Emozioni a non finire nella gara di Moto2 del GP di Germania. A festeggiare sul traguardo del Sachsenring è il sudafricano Brad Binder, alla prima vittoria in carriera nella classe intermedia, sul podio davanti allo spagnolo Joan Mir e a Luca Marini. Soltanto 12° Francesco Bagnaia, ma è un piazzamento che vale molto, perché in avvio Pecco si è ritrovato nelle retrovie dopo un contatto con Mattia Pasini, costretto quindi alla rimonta grazie alla ...

MotoGP - GP Germania 2018 la diretta LIVE della gara : Il campione del mondo uscente ha confermato l'ottimo feeling sul tracciato tedesco, dove ieri non ha steccato riuscendo a conquistare la nona pole consecutiva con tanto di record della pista. Alle ...

MotoGp – Niente da fare per Aleix Espargaro - lo spagnolo dichiarato unfit : out per il Gp di Germania : A causa del crash che lo ha visto coinvolto nel warm up di questa mattina, Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania, il pilota spagnolo è stato dichiarato unfit dai medici della MotoGp dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto durante il warm-up di questa mattina. Prima trasportato al centro medico e poi al vicino ospedale di Chemnitz per esami più approfonditi, Espargaro ha ...