E' scomparso Franco, classe 1931, una vita dedicata alle malattie del sangue. Testardo, brusco, determinato, ha fondato l'Ail,Associazione Italianae Linfomi, e poi il Gimema. Ha pubblicato più di 700 studi scientifici, i suoi protocolli di cura si applicano in tutto il mondo. Prima di lui quando veniva diagnosticata la leucemia non c'erano speranze, soprattutto per quelle pediatriche. Un grande uomo a cui il nostro Paese deve molto.(Di domenica 15 luglio 2018)