Morto Mandelli | luminare contro la leucemia

Morto Franco Mandelli - luminare contro la leucemia : «Addio al nostro presidente , professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà». Così il profilo Facebook dell'Associazione...

Ail - Morto Franco Mandelli : luminare contro la leucemia : E' morto all'età di 87 anni il professor Franco Mandelli, luminare nell'ambito della ricerca sulle leucemie. "Addio al nostro presidente, che ha dedicato la vita alle malattie del sangue e alla ...

