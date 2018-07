Mondiali : Macron twitta 'Allez les Bleus' : ANSA , PARIGI , 15 LUG 'Un solo messaggio per l'Equipe deFrance: allez les Bleus!', forza Bleus: a meno di due ore dallafinale tra Francia e Croazia alla Coppa del Mondo di calcio diRussia 2018, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha postatoun video di lui con un gruppo di tifosi, tra cui tantigiovanissimi in cui grida: '3,2,1 Allez les Bleus!', forzaBleus. ...

La vittoria della Francia ai Mondiali aiuterebbe la popolarità di Macron? : Il presidente Emmanuel Macron può sperare in una vittoria della Francia nella finale con la Croazia per riguadagnare popolarità nei sondaggi? Nonostante la discrezione mostrata in questi ultimi giorni, all'Eliseo si incrociano le dita per una partita che potrebbe ridare una momentanea boccata d'ossigeno a un presidente in affanno.Il match di domenica sera valido per il titolo mondiale di calcio potrebbe assumere una temporanea ...

Mondiali : Finale Croazia Francia. Macron domani da Putin : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si incontrerà domani al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin: è quanto rende noto l’Eliseo, precisando che il bilaterale è previsto tra le 14 e le 15 (ora italiana), prima della Finale dei Mondiali tra Francia e Croazia a Mosca.L'articolo Mondiali: Finale Croazia Francia. Macron domani da Putin sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali 2018 - SALVINI VA ALLA FINALE/ Video - “Guferò la Francia : non mi va di vedere Macron che saltella” : MONDIALI, Matteo SALVINI vedrà la FINALE a Mosca, ma... “Se incontro Macron mi alzo e vado in curva”. Le dichiarazioni del ministro dell'interno, pronto a gufare i francesi(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:16:00 GMT)

Mondiali - Salvini va alla finale : "Se incontro Macron - mi alzo e vado in curva" : Matteo Salvini domenica dice di avere una "missione istituzionale-sportiva". Ovvero andare in Russia, a Mosca, a vedere la finale del Mondiale e a gufare Francia. Lo ha raccontato ieri sera a chi gli era vicino: "Di vedere Macron che saltella proprio non ho voglia. Oggi ho fatto la foto con il ministro della Croazia che aveva la maglietta, sperem".In realtà sugli spalti, ovviamente, il presidente francese ci sarà. E di certo sarà li a sperare ...

Il Piano povertà di Macron può attendere - ci sono i Mondiali : Allora il "Plan pauvreté", il Piano nazionale contro la povertà, forse la riforma più a sinistra finora tentata da Emmanuel Macron, quella che avrebbe potuto cancellare l'immagine di "president des riches", non si fa subito, non si incardina nell'agenda del Consiglio dei ministri di martedì 10 luglio perché quel giorno il Presidente ha già deciso, smentendo una sua precedente decisione, di recarsi in ...