Mondiali | Trieste | boom di turisti francesi in arrivo dalla Croazia

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia - i 12 azzurri per la sfida di Trieste. Tagliati Mannion e Polonara : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha scelto i dodici uomini con cui domani sera (ore 20.45) affronterà la Croazia nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 . A Trieste gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale contro la compagine balcanica guidata dai fenomeni NBA Dario Saric, Ivica Zuban, Bojan Bogdanovic: serve una successo per compiere un passo importante verso la Cina. Ad essere rimasti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia a Trieste - 16 azzurri verso la Croazia. Infortunio per Davide Pascolo : La Nazionale Italiana di Basket si è ritrovata a Trieste per preparare le partite di qualificazione ai Mondiali 2019. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Croazia (28 giugno nel capoluogo giuliano) e contro l’Olanda (1° luglio in trasferta): due incontri da vincere per portarsi dietro il maggior numero possibile di punti in vista della seconda fase (da giocare contro Lituania, Polonia, Ungheria) e compiere un passo importante verso ...