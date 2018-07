Mondiali Russia | l’altra faccia della medaglia | le lacrime della Croazia FOTO ...

Mondiali Russia 2018 – Pelè incorona Mbappè : “come me sei l’unico U20 a segnare in una finale di Coppa del Mondo” : Mbappè macina record su record: il talentino francese è il primo giocatore U20 dai tempi di Pelè a segnare in una finale di Coppa del Mondo Sul Mondiale vinto dalla Francia c’è la firma di Kylian Mbappè. Il giovane talento transalpino è risultato il miglior marcatore dei ‘Bleu’ insieme a Griezmann, con 4 reti, ed ha anche segnato l’ultimo gol dei ragazzi di Deschamps in finale. Grazie a questa rete, Mbappè è ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps ammette : “siamo campioni del mondo - ma non abbiamo espresso bel gioco” : Il commissario tecnico della Francia ha ammesso il fatto che la sua squadra non abbia espresso bel gioco, sottolineando però come il titolo sia meritato La Francia è campione del mondo, vent’anni dopo l’ultima volta. Un successo voluto, sudato e meritato per la selezione di Didier Deschamps, autentico artefice di questa splendida cavalcata. Fabio Ferrari/LaPresse Il commissario tecnico dei ‘Galletti’ non sta nella ...

Mondiali 2018 Russia - la rivincita di Deschamps : bis come Zagalo e Beckenbauer : "È meraviglioso, qualcuno è campione del mondo a 19 anni. Non abbiamo fatto un grande gioco ma abbiamo mostrato qualità mentali . E abbiamo comunque realizzato quattro gol. Il titolo è meritato". ...

Mondiali 2018 Russia - dai baffi di Rami alla 'F' coi palloni : le scaramanzie della Francia campione : Celebrando il proprio trionfo davanti al mondo. Indicando con l'indice proprio quella seconda stella. La loro: bravi, fortunati e anche scaramantici. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda ...

Mondiali 2018 Russia - tutte le curiosità della finale Francia-Croazia : A completare l'albo d'oro dei ventuno Campionati del Mondo ecco Inghilterra e Spagna a 1. Non solo l'albo d'oro vede un cambio in classifica, ma la finale del Luzhniki ha regalato un sacco di prime ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia 4-2 : francesi sul tetto del mondo! : Francia-Croazia- La Francia è campione del Mondo per la 2^ volta nella sua storia. A distanza di 20 anni, i “galletti” raggiungono nuovamente il tetto del mondo. Deschamps trionfa anche da allenatore dopo il successo da giocatore nel 1998. Un match sostanzialmente equilibrato. Per un’ora nettamente meglio la Croazia, poi la grinta, la qualità e […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Francia-Croazia 4-2: francesi sul tetto ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del Mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia torna ai fasti d’un tempo : la ricostruzione del dopo-Zidane - adesso via al nuovo ciclo : Mondiali Russia 2018, la Francia ha vinto la competizione con alcuni giovani di belle speranze che porteranno i colori francesi in alto a lungo La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini ...

Mondiali di Russia - Francia campione del mondo. Croazia sconfitta 4 a 2 : La Francia è campione del mondo. I Bleus conquistano il trofeo ai Mondiali di Russia per la seconda volta nella storia dopo aver sconfitto, domenica 15 luglio, la Croazia per 4-2. Il protagonista è di nuovo Didier Deschamps, ...

Mondiali 2018 Russia - clamorosa papera di Lloris nella finale : fotocopia di Karius contro il Real : Ma il peso specifico nell'economia della partita è completamente diverso. La papera però resta. Per il tedesco dei Reds sotto gli occhi di tutta Europa. Per Lloris addirittura sopra il palcoscenico ...

Mondiali Russia 2018 - il capocannoniere è Harry Kane : Mondiali Russia 2018, Harry Kane ha vinto il titolo di capocannoniere della competizione con ben 6 reti messe a segno Harry Kane vince la classifica marcatori del mondiale di Russia 2018. L’attaccante dell’Inghilterra chiude la coppa del mondo a 6 reti (3 su rigore) davanti a Romelu Lukaku (Belgio); Antoine Griezmann e Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Denis Cheryshev (Russia) a 4. A tre gol Edin Hazard ...

Mondiali Russia 2018 – Il retroscena di Griezmann : “rigore? Volevo fare il cucchiaio come Zidane. Poi ho pensato…” : Antoine Griezmann rivela un particolare retroscena sul rigore segnato nella finale dei Mondiali di Russia 2018: l’attaccante voleva fare il cucchiaio come Zidane Dal dischetto Antoine Griezmann ha regalato il gol del 2-1 alla Francia, una rete decisiva che ha permesso ai Bleu di tornare subito avanti, dopo il gol del pareggio segnato da Perisic pochi minuti prima. Quanti pensieri saranno passati per la testa di Griezmann? Dove ...

Mondiali Russia 2018 – Dov’è finita la galanteria? Putin - la pioggia e la presidentessa croata lasciata senza ombrello [GALLERY] : Non ci sono più gli uomini di una volta: la presidentessa croata lasciata senza ombrello sotto la pioggia durante la premiazione dei Mondiali di Russia 2018 E’ tempo di festeggiare per la Francia per il titolo Mondiale conquistato questo pomeriggio, vincendo la finale di Russia 2018 contro la Croazia. Mbappè e compagni possono festeggiare per un titolo tanto sognato e meritatissimo, al termine della competizione iridata che ha ...

Mondiali Russia 2018 - la Top 11 della competizione : tanta Francia - onore anche alle semifinaliste : Mondiali Russia 2018, la Top 11 della competizione vede tanta Francia com’è giusto che sia dopo la grande impresa di Deschamps e soci Mondiali Russia 2018, la Top 11 è ovviamente condizionata dal successo della Francia. Se dovessimo eleggere un allenatore per questa squadra, non potremmo non affidarci a Deschamps, equilibratore della Nazionale transalpina, capace di portarla sul tetto del mondo. Il miglior portiere di Russia 2018, ...