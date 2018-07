Mondiali Qatar 2022 | si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni nel deserto Sarà

Mondiali in Qatar a 48 squadre? Infantino sembra ancora dubbioso… : Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato del possibile incremento del numero delle Nazionali partecipanti ai Mondiali Il Qatar potrebbe mettere in scena la Coppa del Mondo 2022 con i paesi limitrofi se il torneo fosse giocato con 48 squadre anziché 32. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, senza nominare l’Arabia Saudita e altri paesi che hanno tagliato i legami con il Qatar. Infantino ha spiegato in una ...

Roberto Mancini ed il suo riscatto : “voglio portare l’Italia in Qatar da ct per rimediare alle mie assenze dai Mondiali da calciatore” : Roberto Mancini, neo ct della Nazionale, si confessa nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ in edicola dal 12 giugno New York, 1984. Un diciannovenne Roberto Mancini ha appena concluso una minitournée azzurra di due partite, il rientro è previsto per il pomeriggio del giorno dopo. I “grandi” della squadra, i campioni del mondo di due anni prima, gli propongono un giro nella Manhattan “by night”. Per i più giovani ci ...

Roberto Mancini ed il suo riscatto : “voglio portare l’Italia in Qatar da ct - per rimediare alle mie assenze dai Mondiali da calciatore” : Roberto Mancini, neo ct della Nazionale, si confessa nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ in edicola dal 12 giugno New York, 1984. Un diciannovenne Roberto Mancini ha appena concluso una minitournée azzurra di due partite, il rientro è previsto per il pomeriggio del giorno dopo. I “grandi” della squadra, i campioni del mondo di due anni prima, gli propongono un giro nella Manhattan “by night”. Per i più giovani ci ...

Mondiali : Mancini - sogno Qatar 2022 : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Persi tre Mondiali da giocatore, Roberto Mancini ha adesso una mission: farlo con l'Italia da ct. Lo racconta il neo allenatore degli azzurri nell'intervista di copertina del ...

Il Qatar vuole Zidane : offerta shock da 200 milioni fino ai Mondiali 2022 : Zinedine Zidane avrebbe ricevuto un'offerta irrinunciabile. Una proposta che lo renderebbe il tecnico più pagato al mondo, garantendogli un ingaggio stratosferico che batterebbe ogni record. L'offerta, stando a quanto trapelato, arriva dalla federazione Qatariota, che avrebbe proposto al tecnico francese un ...