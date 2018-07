Mondiali : Putin allo stadio per la finale con oltre 10 leader stranieri (ci sarà anche Salvini) : Il presidente russo Vladimir Putin assisterà oggi (alle 17.00 ore italiane) alla finale dei Mondiali di calcio, che vede affrontarsi allo stadio Luzhiniki di Mosca, Francia e Croazia. E sarà proprio lo 'zar' del Cremlino, al termine della partita, a premiare la squadra vincitrice. Insieme al leader russo, allo stadio saranno presenti oltre 10 presidenti, diversi primi ministri e molti altri "funzionari di ...

Mondiali : Finale Croazia Francia. Macron domani da Putin : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si incontrerà domani al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin: è quanto rende noto l’Eliseo, precisando che il bilaterale è previsto tra le 14 e le 15 (ora italiana), prima della Finale dei Mondiali tra Francia e Croazia a Mosca.L'articolo Mondiali: Finale Croazia Francia. Macron domani da Putin sembra essere il primo su CalcioWeb.

Russia 2018 - le palle di Putin / Le notizie non diffuse per non rovinare il clima dei Mondiali : L’imprenditore Pjotr Ofitserov, amico e compagno di sventure giudiziarie dell’oppositore e blogger Alexei Navalny, è morto stanotte, in seguito a un’aggressione subita qualche giorno fa, senza che la notizia venisse diffusa, per non rovinare il clima festaiolo dei Mondiali. Era nato a Bishek, in Kirghizistan, aveva 43 anni. Lo ha comunicato la moglie Lida e l’hanno confermato i parenti, su Facebook. Nel luglio del 2013 era stato condannato a ...

Mondiali Russia 2018 : il presidente del Cio incontrerà Putin : Vladimir Putin incontrerà il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, che sarà a Mosca per assistere alla finale dei Mondiali di calcio, in programma domenica pomeriggio. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Il colloquio – ha sottolineato Peskov – è già stato pianificato”.L'articolo Mondiali Russia 2018: il presidente del Cio incontrerà Putin sembra essere il ...

Salvini a Mosca per finale Mondiali : “non previsto incontro con Putin” : Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà domenica 15 a Mosca, dove incontrerà il ministro dell’Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Putin. Lo rendono noto fonti della Lega. (AdnKronos)L'articolo Salvini a Mosca per finale Mondiali: “non previsto incontro con Putin” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali : il presidente Putin invita la Nazionale russa a Kaliningrad : Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato la Nazionale russa a Kaliningrad, dove si terrà un incontro dedicato al lascito per i Mondiali in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Izvestiya. In particolare, l’incontro riguardera’ il futuro utilizzo delle infrastrutture sportive costruite per i Mondiali. Rispondendo alle domande di Izvestiya, Peskov ha detto di non sapere se Putin voglia ...

Russia / Matrioska – Stipare - abbellire - sorridere : l’estetica dei Mondiali di Putin vissuta dalla poltrona di casa : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Perché tutte le tifose russe di Russia 2018 sono belle da fare paura? Una più carina dell’altra. Mai una fanciulla con qualche imperfezione. Sottili come pesciolini del Baltico, occhi azzurri, ...

Matteo Salvini vola a Mosca per la finale dei Mondiali - ma non incontra Putin : Matteo Salvini vola in Russia: domenica 15 luglio, il vicepremier e ministro dell'Interno sarà a Mosca, dove incontrerà il ministro dell'Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Per il momento, non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Vladimir Putin. A diffondere la notizia sono state fonti della Lega.La scorsa settimana, a proposito delle nazionali in gara ai Mondiali, il leader ...

Russia fuori dai Mondiali tra gli applausi : Putin si congratula con la Nazionale di Chershesov : Chershesov eroe della Nazionale russa che tanto bene ha fatto nel Mondiale di casa, arrivano anche gli applausi di Putin Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato oggi con “Sbornaya” nonostante la sconfitta e l’eliminazione con la Croazia nei quarti di finale della Coppa del Mondo, come confermato dall’allenatore della Nazionale Stanislav Chershesov. “Mi ha chiamato poco dopo la partita e si è ...

Mondiali.Putin : orgogliosi squadra russa : 02.15 Il presidente russo Vladimir Putin è "orgoglioso" della squadra nazionale di calcio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino dopo che la Russia ha perso contro la Croazia ai rigori ai quarti di finale. "Putin ha guardato la partita, faceva il tifo per la squadra, abbiamo perso in un bel match: i nostri giocatori sono dei bravi ragazzi, sono degli eroi, hanno dato il massimo, siamo orgogliosi di loro", ha detto il portavoce del Cremlino ...

Mondiali - il Ct della Russia : “il sostegno di Putin è importante” : Il ct della Russia Stanislav Cherchesov ha sottolineato l’importanza del sostegno da parte del presidente Vladimir Putin per la nazionale. Lo riportano i media russi. “Vladimir Vladimirovich mi ha chiamato diverse volte” – ha detto il ct – Per noi è importante il sostegno del presidente, i ragazzi ne sono al corrente ed è una motivazione aggiuntiva”.L'articolo Mondiali, il Ct della Russia: “il ...