Mondiali : La Francia in cima al mondo. Annientata la Croazia : La Francia, dopo 20 anni, torna in cima al mondo. Per i galletti transalpini è il secondo titolo della storia, dopo quello conquistato in casa nella finale contro il Brasile per 3 a 0, La gioia doppia invece è per il tecnico francese invece ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia 4-2 : francesi sul tetto del mondo! : Francia-Croazia- La Francia è campione del Mondo per la 2^ volta nella sua storia. A distanza di 20 anni, i “galletti” raggiungono nuovamente il tetto del mondo. Deschamps trionfa anche da allenatore dopo il successo da giocatore nel 1998. Un match sostanzialmente equilibrato. Per un’ora nettamente meglio la Croazia, poi la grinta, la qualità e […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Francia-Croazia 4-2: francesi sul tetto ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del Mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...

Mondiali Russia 2018 - la Top 11 della competizione : tanta Francia - onore anche alle semifinaliste : Mondiali Russia 2018, la Top 11 della competizione vede tanta Francia com’è giusto che sia dopo la grande impresa di Deschamps e soci Mondiali Russia 2018, la Top 11 è ovviamente condizionata dal successo della Francia. Se dovessimo eleggere un allenatore per questa squadra, non potremmo non affidarci a Deschamps, equilibratore della Nazionale transalpina, capace di portarla sul tetto del mondo. Il miglior portiere di Russia 2018, ...

