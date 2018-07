Mondiali | il Presidente della Croazia | “credo nella vittoria’”

Mondiali Russia 2018 – La presidentessa della Croazia è super sexy - il web se ne innamora : ma è uno scambio di persona [GALLERY] : Inquadrata più volte durante i Mondiali di Russia 2018, la presidentessa della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, ha fatto innamorare il web: ma le foto che circolano non sono le sue Il mondo del web ha una nuova fiamma: Kolinda Grabar-Kitarovic, presidentessa della Croazia. Le telecamere l’hanno beccata più volte in esultanze sfrenate ai gol della propria nazionale, ai Mondiali di Russia 2018, e la presidentessa croata (la più ...

Mondiali Russia 2018 : il presidente del Cio incontrerà Putin : Vladimir Putin incontrerà il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, che sarà a Mosca per assistere alla finale dei Mondiali di calcio, in programma domenica pomeriggio. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Il colloquio – ha sottolineato Peskov – è già stato pianificato”.L'articolo Mondiali Russia 2018: il presidente del Cio incontrerà Putin sembra essere il ...

Mondiali : il presidente Putin invita la Nazionale russa a Kaliningrad : Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato la Nazionale russa a Kaliningrad, dove si terrà un incontro dedicato al lascito per i Mondiali in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Izvestiya. In particolare, l’incontro riguardera’ il futuro utilizzo delle infrastrutture sportive costruite per i Mondiali. Rispondendo alle domande di Izvestiya, Peskov ha detto di non sapere se Putin voglia ...

Mondiali - il presidente serbo : “ho tifato per la Russia” : Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver tifato per la Russia alla partita dei Mondiali persa ai rigori dai padroni di casa contro la Croazia. “Ho tifato per la Russia. Alcuni mi hanno criticato. E’ un mio diritto. La Serbia e’ una società democratica nella quale ognuno può tifare per chi vuole”, ha detto Vucic. “Anche per altre migliaia di volte in una partita del genere tiferei per la ...

Mondiali : Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino : “Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri”. Con questo tweet, diffuso dal suo avvocato Matias Morla, l’ex ‘Pibe de oro’ chiede perdono per quanto detto dopo Colombia-Inghilterra. Maradona, nel corso di un programma televisivo, aveva sostenuto che “c’è stato un furto ...

Moldova : presidente Dodon a Mosca per chiusura Mondiali e incontro con Putin : Il presidente filorusso della Moldova Igor Dodon si recherà a Mosca il 15 per la cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio e per incontrare la sua controparte Vladimir Putin. “La mia politica estera prevede il completo ripristino delle relazioni con la Russia. Sono stato invitato alla cerimonia di chiusura dei Mondiali. Auspico di incontrare Putin e si sta preparando un tale incontro”, ha affermato in una conferenza stampa. ...

Mondiali 2018 - scende in campo anche il presidente Putin. E la gara di tiri sulla piazza Rossa finisce 1 a 1 : Il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente della Fifa Gianni Infantino giocano a calcio sulla piazza Rossa. Un evento collaterale ai Mondiali di calcio che ha visto protagonisti anche alcuni ex campioni del calcio mondiale. L'articolo Mondiali 2018, scende in campo anche il presidente Putin. E la gara di tiri sulla piazza Rossa finisce 1 a 1 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mondiali Russia 2018 – Iran - il presidente Rouhani : “avete lottato per un sogno - portando gioia al paese” : Il presidente Iraniano Hassan Rouhani ha voluto ringraziare i calciatori della Nazionale dopo essere andati vicini ad un clamoroso exploit Il presidente Iraniano Hassan Rouhani si congratula con la nazionale Iraniana di calcio che ieri sera ha fatto tremare il Portogallo ai Mondiali di Russia. “Avete lottato per realizzare i sogni di una grande Nazione attraverso la vostra encomiabile fiducia in voi stessi, portando gioia e orgoglio alla ...

Mondiali : oggi esordo del Senegal - presidente allo stadio : Ci sarà anche il presidente del Senegal, Macky Sall, questo pomeriggio a Mosca ad assistere all’esordio al mondiale della nazionale contro la Polonia allo Spartak Stadium. Un momento quasi storico per i Leoni della Teranga, che mancavano da 16 anni dalla fase finale del torneo. Nel 2002, in Corea e Giappone, raggiunsero i quarti di finale e uno dei giocatori di allora, Aliou Cissè, è l’attuale ct. Sall ha in corso una visita di tre ...

Mondiali - Kolarov : presidente e operaio. L'esordio è una punizione divina : Il presidente, come lo chiamano a Trigoria per i suoi discorsi motivazionali, è entrato nel mondiale con il piede sinistro e quindi nello stesso modo con cui si è ripresentato, il 20 agosto scorso a ...

Mondiali 2018 - In Brasile l'ex presidente Lula commentatore tv dal carcere : l'ex capo di Stato, in prigione per corruzione, commenterà le partite per una tv legata al sindacato

Mondiali Russia 2018 - attesa la presenza di Sepp Blatter : l’ex presidente Fifa invitato da Putin : Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex ...