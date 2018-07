Mondiali | Gasperini | ' Francia favorita | ma sarebbe bello se vincesse la Croazia'

bergamonews

: Il pronostico di Gasperini per la finale ai mondiali di calcio tra Francia e Croazia - Bergamonews : Il pronostico di Gasperini per la finale ai mondiali di calcio tra Francia e Croazia -

(Di domenica 15 luglio 2018)deciderà oggi chi è la più bella dei, tra lache vuole la Coppa del Mondo dopo aver perso gli Europei in casa due anni fa, sempre con Deschamps ct e la, per la prima volta in una finale mondiale. E l'Italia? Sta a guardare, le nostre squadre sono in campo ad ...