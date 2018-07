Mondiali | francesi in vacanza in Croazia ' fuggono' verso Trieste | ' La finale è meglio

Mondiali - Trieste : boom di turisti francesi in arrivo dalla Croazia : Oggi, in occasione della finale dei Mondiali 2018 in Russia, sono numerosi gli arrivi di turisti francesi a Trieste: si tratta di persone giunte dalla Croazia, che hanno deciso di lasciare la meta delle loro vacanze estive in vista dello scontro diretto in programma oggi pomeriggio. Molti hanno fatto questa scelta perché preferiscono assistere alla partita dall’Italia. L'articolo Mondiali, Trieste: boom di turisti francesi in arrivo dalla ...

Mondiali 2018 : la Croazia arriva alla finale dopo aver giocato 90' in più rispetto alla Francia. Modric e compagni riusciranno a limitare la freschezza fisica dei francesi? : Una delle Coppe del Mondo di calcio più sorprendenti ed equilibrate degli ultimi decenni è ormai alle porte dell‘atto conclusivo, la finale tra Francia e Croazia, in programma domenica 15 luglio alle ore 17 allo stadio Luzhniki di Mosca. Due squadre che non partivano da favorite, ma hanno avuto l’ambizione e la convinzione nei propri mezzi per arrivare fino in fondo, a giocarsi la partita dei sogni, la finale del Mondiale 2018. La ...

I Mondiali della bellezza : le francesi sfidano le argentine. Chi preferite? : Dagli ottavi alla finale dei Mondiali di Russia 2018: nasce una Coppa del Mondo parallela, ma sarete voi a scegliere le finaliste. Storicamente le più appassionate, le francesi si schierano con una ...

Mondiali Russia 2018 – Danimarca-Francia : le Wags francesi distolgono l’attenzione dal match - che spettacolo in tribuna [GALLERY] : In tribuna le bellissime Wags francesi: durante Danimarca-Argentina, ‘l’esordio’ della fidanzata di Pogba al fianco della mamma E’ terminata 0-0 la sfida tra Danimarca Francia, valida per l’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre, che si sono sfidate oggi in terra russa, non hanno voluto rischiare troppo, accontentandosi di un pareggio che ha permesso ad entrambe di accedere agli ...

VIDEO Francia-Perù 1-0 - highlights Mondiali 2018 : Mbappé porta i francesi agli ottavi e condanna i peruviani : Francia di misura, per la seconda partita consecutiva. Stavolta è bastato un gol di Mbappé alla squadra di Didier Deschamps per battere il Perù ed assicurarsi la seconda vittoria di Russia 2018. Sei punti in due partite e pass per gli ottavi staccato con il minimo sforzo. Il gol dell’attaccante del PSG ha anche l’effetto di condannare i peruviani all’eliminazione: manca ancora un incontro, ma con zero punti Francia e Danimarca ...