Mondiali : fan-zone Parigi già completa : ANSA, - Parigi, 15 LUG - Parigi si prepara all'incontro della vita. A oltre due ore dal fischio d'inizio della finale Francia-Croazia nella finale dei Mondiali di Russia 2018 la 'fan zone' dello Champ-...

Mondiali - Infantino : “il calcio ispiri la politica” : “Il calcio non può risolvere i tutti i problemi del mondo nè cambiare il passato, ma può avere un impatto sul futuro e forse le persone al potere possono trovare ispirazione in quello che che stiamo facendo”. Lo ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino nella conferenza stampa di bilancio dei Mondiali rispondendo alle critiche sulla situazione politica in Russia e il rapporto della Fifa con il governo. “Ci ...

Mondiali 2018 : parla Gianni Infantino. “Grazie Russia - la miglior edizione. Nel 2022 si giocherà…” : Aria da ultimo giorno di scuola in Russia: classica conferenza di fine manifestazione ai Mondiali di calcio di Russia, nella quale ha rilasciato importanti dichiarazioni il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il numero uno della federazione mondiale ha parlato anche dell’edizione 2022 e dell’ausilio del VAR. Le dichiarazioni di Infantino sono state rilanciate da fantagazzetta.com: “Grazie Russia, grazie Putin: è stato il ...

Infantino : 'I prossimi Mondiali dal 21 novembre al 18 dicembre' : Roma, 13 lug., askanews, - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha ribadito oggi in conferenza stampa a Mosca, alla vigilia della finale dei mondiali che i prossimi mondiali in Qatar si ...

Mondiali in Qatar a 48 squadre? Infantino sembra ancora dubbioso… : Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato del possibile incremento del numero delle Nazionali partecipanti ai Mondiali Il Qatar potrebbe mettere in scena la Coppa del Mondo 2022 con i paesi limitrofi se il torneo fosse giocato con 48 squadre anziché 32. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, senza nominare l’Arabia Saudita e altri paesi che hanno tagliato i legami con il Qatar. Infantino ha spiegato in una ...

Infantino : «I Mondiali 2022 si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre» : Nella conferenza stampa di chiusura di Russia 2018 Infantino ha ufficializzato le date di Qatar 2022, parlando anche dell'ipotesi di un allargamento a 48 squadre. L'articolo Infantino: «I Mondiali 2022 si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 - FIFA entusiasta del VAR. Infantino : “Sta ripulendo il calcio” : Nessuna espulsione per gioco violento e meno errori: il presidente della FIFA Gianni Infantino è soddisfatto della presenza del Var in Russia L'articolo Mondiali 2018, FIFA entusiasta del VAR. Infantino: “Sta ripulendo il calcio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 – Perisic - che anticipo! Il fantastico gol dell’attaccante croato contro l’Inghilterra [VIDEO] : Ivan Perisic segna il gol dell’1-1 nella seconda semifinale dei Mondiali di Russia 2018 tra Croazia ed Inghilterra Ivan Perisic segna uno dei gol più importanti della sua carriera. Mentre si sta disputando la seconda semifinale dei Mondiali di Russia 2018 tra Croazia ed Inghilterra, sul punteggio di 1-0 per gli inglesi, l’attaccante dell’Inter segna il suo ventesimo gol in Nazionale. La squadra di Dalic si porta così sul ...

Mondiali Russia 2018 - l’incontenibile Francia vola in semifinale : crolla l’Uruguay - orfano di Cavani e vittima di Muslera : Mondiali Russia 2018, Francia in semifinale dopo un incontro perfetto contro l’Uruguay, adesso attende la vincente della gara tra Belgio e Brasile Mondiali Russia 2018, la Francia è la prima semifinalista della competizione. I “galletti” di Deschamps hanno superato l’Uruguay in maniera netta, convincente, mostrandosi una delle squadre più forti di questo Mondiale. Una gara quasi perfetta da parte di Griezmann e ...

Mondiali : Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino : “Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri”. Con questo tweet, diffuso dal suo avvocato Matias Morla, l’ex ‘Pibe de oro’ chiede perdono per quanto detto dopo Colombia-Inghilterra. Maradona, nel corso di un programma televisivo, aveva sostenuto che “c’è stato un furto ...

Mondiali Russia - le rimesse lunghe di Knudsen fanno impazzire i tifosi : Mondiali Russia, si sta giocando il quarto ottavo di finale valido per i Mondiali in Russia, in campo Croazia e Danimarca che stanno regalando emozioni e colpi di scena, partita ai supplementari. Ma l’attenzione dei tifosi è rivolta ad un episodio particolare, le rimesse lunghe del terzini Knudsen che scatenato la reazione dei tifosi. La Danimarca le prove tutte, Knudsen può risultare l’uomo in più.L'articolo Mondiali Russia, ...

Spagna-Russia - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Iniesta e Golovic per la fantasia - Diego Costa e Dzyuba per i gol : Proseguono gli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 ed oggi torna in campo la Russia. I padroni di casa si giocheranno l’accesso tra le migliori otto della competizione contro la Spagna. Le due partite finora disputate hanno regalato gol e tanto spettacolo e la speranza è anche che il match in programma a Mosca allo stadio Luzhniki alle ore 16.00 segua lo stesso copione. Nessuna novità in casa Spagna con Fernando Hierro che ormai ha scelto i ...

Mondiali 2018 - Infantino : “cambiata la percezione della Russia” : I Mondiali stanno cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. “Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta ...