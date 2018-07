Mondiali 2018 | vince la Francia Festa grande a Parigi | migliaia di persone verso gli

Mondiali 2018 Russia. Invasione di campo in Finale - Pussy Riot : 'Siamo state noi' : Per chi cerca visibilità, è praticamente impossibile trovare un'occasione migliore della Finale di un importante torneo di calco. Figuriamoci se quel torneo è la Coppa del mondo, la competizione più importante di tutte. Non stupisce, quindi, che anche Russia 2018, come altre finali in passato, abbia avuto qualche protagonista in più rispetto ai calciatori scesi in campo.