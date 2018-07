Mondiali 2018 Russia Francesi ' in fuga' dalla Croazia | boom di turisti a Trieste

Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia live. Formazioni e diretta dalle 17 : Si gioca allo stadio Luzhniki di Mosca. Fischio d'inizio alle ore 17 Francia-Croazia, segui qui la diretta testuale

Mondiali Russia 2018 : in Croazia boom di richieste di passaporti per assistere alla finale : La Croazia oggi alle 17 affronterà la Francia in occasione della finale dei Mondiali 2018 in Russia: nel Paese è stato registrato un boom di richieste all’ufficio passaporti da parte dei tifosi desiderosi di andare a Mosca per assistere alla partita. Secondo i media locali sono 4.600 i documenti rilasciati a tempo di record per consentire ai croati di seguire la gara. L'”invasione” pacifica di tifosi croati verso la Russia è ...

LIVE Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia in DIRETTA : transalpini favoritissimi - croati per il miracolo : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Francia-Croazia, la Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Un match inaspettato alla vigilia. I francesi erano tra i candidati ad arrivare fino in fondo ma i croati certamente no, considerando anche il loro percorso accidentato nel corso delle qualificazioni. Ma la rassegna iridata ha una sorta di magia, la stessa che ha consentito a Mario Mandzukic e compagni di superare ogni difficoltà, ...

Russia 2018 - gli organizzatori : "I Mondiali sono stati un vero successo" : Gli organizzatori dei Mondiali 2018 in Russia si mostrano soddisfatti dello svolgimento del torneo, definendolo un "vero successo". "In base alla maggior parte dei feedback che abbiamo ricevuto, i Mondiali sono stati...

Mondiali 2018 Russia. Argentina - esonerato Sampaoli : 2 milioni di buonuscita : Manca soltanto l'ufficialità, ma l'avventura di Jorge Sampaoli sulla panchina dell'Argentina è praticamente già finita. Dopo appena un anno, il Commissario tecnico lascia l'Albiceleste al termine di ...

Mondiali 2018 Russia - Putin ma non solo. Oltre dieci leader a Mosca per la finale : Alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, Putin ha in programma anche di incontrare il capo del Comitato olimpico internazionale , Cio, , Thomas Bach. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...