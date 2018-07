Mondiali 2018 | Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo Ecco le reazioni dei tifosi nei

Var in Francia Croazia/ Video finale Mondiali 2018 - dubbi sul rigore assegnato ai Bleus : Il Var interviene in Francia Croazia: il Video è protagonista nella finale dei Mondiali 2018, l'arbitro argentino Pitana corregge la sua decisione assegnando un calcio di rigore ai Bleus(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - ecco perchè i tifosi della Croazia hanno la “calottina” da pallanuoto in testa : Mondiali Russia 2018, ecco il motivo dell’uso di “calottine” per la pallanuoto da parte dei focosi tifosi della Croazia Mondiali Russia 2018, i tifosi della Croazia in terra russa si sono messi in luce per i loro colori e la vivacità per le strade delle città ospitanti. C’è però un particolare che è balzato agli occhi di molti telespettatori, vale a dire l’anomalo uso di “calottine” per la ...

Mondiali 2018 Russia - esplosione di colori al Luzniki per la finalissima : I fortunati spettatori di Francia-Croazia si sono vestiti a festa per la partita più importante delle loro vite: maglie, bandiere, costumi e tanta emozione. A intrattenerli prima della partita Will ...

Mondiali Russia 2018 - golazo di Perisic : Francia-Croazia è sull’1-1 [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Perisic ha riportato la situazione in parità nella finale tra Francia e Croazia: il suo mancino batte Lloris Mondiali Russia 2018, un golazo di Perisic ha riportato Francia-Croazia in perfetta parità. Dopo l’autogol di Mandzukic infatti, un po’ di tensione si è fatta sentire tra i croati, i quali però non si sono abbattuti tornando subito in partita. Come detto, ci ha pensato l’interista Perisic a ...

Mondiali 2018 - finale. Macron in tribuna con la moglie Brigitte e Kolinda Grabar-Kitarovic : Il fischio d'inizio ha dato il via alla finale di Russia 2018. Il mondiale non ha visto l'Italia in competizione, ma sugli spalti, ad assistere allo scontro tra Francia e Croazia, c'è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, una presenza che ha suscitato qualche polemica."Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Russia a spese dei contribuenti per vedere la finale dei Mondiali di calcio? Ha preso il volo di Stato per assistere ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia la sblocca Mandzukic ma… con un autogol sfortunato! [VIDEO] : Mondiali di Russia 2018, Francia-Croazia è iniziata con le marce altissime, subito in rete i Galletti di Deschamps grazie ad un autogol Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018, l’ha sbloccata il bianconero Mario Mandzukic con un autogol davvero sfortunato. Suo l’ultimo tocco di testa su una punizione insidiosa calciata dal francese Griezmann. La palla si è insaccata alle spalle di Subasic, il quale nulla ha potuto ...

Mondiali Russia 2018 - Salvini ‘tifa’ Croazia : “E’ un momento di divertimento, mi permetterò di tifare Croazia senza che nessuno si offenda, come il 99% degli italiani immagino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Mosca, intervistato da RaiNews24, in risposta alla domanda su un eventuale incontro allo stadio con il presidente francese Emmanuel Macron. (Sib/AdnKronos) LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

