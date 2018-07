Mondiale Femminile | le azzurre superate 3-0 nel match d' esordio contro la Cina

Sitting Volley : da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale femminile : Da domenica si parte con il Mondiale femminile di Sitting Volley, le azzurre saranno protagoniste Nella giornata di ieri le azzurre del direttore tecnico Amauri Ribeiro sono arrivate in Olanda per prendere parte al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Lo storico esordio della nazionale tricolore, prima volta assoluta in una rassegna iridata, è fissato per domenica 15 luglio (ore 11) contro la plurititolata Cina: campione del Mondo 2010, ...

Italvolley femminile verso il Mondiale : le convocate per il collegiale - Egonu presente : Dopo la sfortunata partecipazione alla Volleyball Nations League [VIDEO], la Nazionale di Pallavolo femminile volta pagina, in vista dei prossimi campionati del mondo, che si disputeranno nel mese di ottobre in Giappone. Nelle ultime ore, è stata resa nota la lista delle convocate azzurre per il primo collegiale. Le atlete si raduneranno a Roma, presso il Centro Onesti, a partire da dopodomani, lunedì 9 luglio. Tra le giocatrici convocate figura ...

Calcio femminile : la cura Bertolini vale il Mondiale 2019 all’Italia. Occorre dare continuità al progetto : Il sogno si è realizzato: la Nazionale Italiana di Calcio femminile ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2019 in Francia e, a distanza di 20 anni, la rappresentativa nostrana sarà al via della rassegna iridata. Un successo frutto di un percorso nel gruppo 6 “immacolato”: 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e 2 subiti. Statistiche che definiscono le prestazioni delle ragazze sul campo da gioco. Una compagine ...

