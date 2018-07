MomoDesign presenta i nuovi modelli eyewear sole e vista

MomoDesign presenta FGTR Classic : tre versioni inedite pensate anche per la donna [GALLERY] : Momodesign FGTR Classic: Colour calling. Tre nuove versioni inedite, pensate anche per la donna Momodesign supera i suoi canoni estetici convenzionali e presenta FGTR Classic in tre versioni inedite, pensate anche per la donna, in cui il colore diventa protagonista indiscusso. Perfettamente in linea con le tendenze di stagione viste sulle passerelle della primavera estate 2018, il brand sceglie le tonalità accese e femminili, per un casco ...