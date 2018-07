Modric | Rigore francese è stato decisivo

Mondiali - Modric all'intervallo : 'Non era fallo e non era rigore' : La Francia è Campione del Mondo, la Croazia è stata battuta 4-2 nella finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. A decidere il match per i Galletti sono state le reti di Mandzukic , autogol, , Griezmann, Pogba e Mbappé. Il ...

Croazia-Nigeria 2-0 - Mondiali 2018 : l’autorete di Etebo e il rigore di Modric lanciano i balcanici : La Croazia vola subito in testa al girone della morte ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo il pareggio di oggi pomeriggio tra Argentina e Islanda, i Vatreni sconfiggono la Nigeria con un netto 2-0 e conquistano tre punti fondamentali nella corsa verso gli ottavi di finale. I balcanici hanno ampiamente meritato il successo, non andando mai in affanno contro la formazione africana che non è mai riuscita a rendersi pericolosa nei pressi della porta ...

Diretta/ Croazia-Nigeria - risultato live 2-0 - streaming video Mediaset : Modric di rigore! - Mondiali 2018 - : Diretta Croazia Nigeria, streaming video e tv: le due nazionali fanno il loro esordio ai Mondiali 2018, siamo a Kaliningrad per il gruppo D.

LIVE Croazia-Nigeria - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - l’autorete di Etebo e il rigore di Modric lanciano gli europei : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Kaliningrad (Russia) andrà in scena una sfida particolarmente avvincente e interessante che ci chiarirà le dinamiche interne al gruppo D, il ribattezzato girone della morte completato da Argentina e Islanda che invece si sono affrontate nel pomeriggio. Non ci sono precedenti tra le due squadre: da una parte gli arrembanti slavi che possono ...